En el marco de las actividades que el Ministerio de Cultura dedica a conmemorar el centenario de nacimiento de Fernando Birri, hoy a las 20.30 y con entrada gratuita, El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120) estrena Las alas de Birri, miniserie coproducida por la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario y Señal Santa Fe, junto al acompañamiento del Archivo Fernando Birri.

Las alas de Birri está compuesta de cinco episodios de 12 minutos, dedicados a algunas de las películas dirigidas por el cineasta santafesino. Cada capítulo cuenta con la participación de un invitado; de esta manera, los episodios reúnen los análisis de Gustavo Postiglione (en Un señor muy viejo con unas alas enormes, de 1988), Leandro Arteaga (con ORG, de 1979), Betania Cappato (con El Fausto Criollo, de 2011), Carolina Niklison (sobre Los inundados, 1962) y Pablo Rodríguez Jáuregui (que recuerda Sólo las formas permanecen, corto realizado junto a Birri a partir de Tire Dié).

Las alas de Birri marca una instancia de trabajo conjunto entre la EPCTV y Señal Santa Fe; la serie incluyó la tarea de alumnos y alumnas que cursan el último año de estudios, en el marco de sus prácticas profesionalizantes, a partir de la coordinación del docente y realizador audiovisual Francisco Matiozzi Molinas, quien destacó que “el proceso de trabajo fue muy enriquecedor, ya que esta práctica les permite a las y los estudiantes insertarse en el mercado audiovisual. Durante todo el proceso nos fuimos adentrando en el universo de Birri, no solo a través de sus obras, sino también de su voz y sus relatos. Escuchar a cada protagonista contar sus experiencias y cómo las vinculaba con la obra de Birri fue beneficioso para todas y todos. A medida que avanzábamos, no solo recuperábamos las películas de Birri, sino también sus relatos, logrando que la serie funcione como un Birri presente, cuya voz interpela al espectador y parece hablar hoy sobre la realización cinematográfica, la industria y el desafío más allá de los límites”.