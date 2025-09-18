En la previa de su primer acto de campaña en Córdoba, rumbo a las legislativas nacionales, el presidente Javier Milei convocó a la Quinta de Olivos a una reunión con candidatos nacionales y jefes de campaña de La Libertad Avanza. Según trascendió, Milei hizo colocar un atril y ofreció una masterclass para dar instrucciones a sus postulantes, a los que le dijo que el Gobierno tiene los dólares para sostener el techo de la banda de la cotización oficial y reconoció que habrá una retracción en la economía