En la previa de su primer acto de campaña en Córdoba, rumbo a las legislativas nacionales, el presidente Javier Milei convocó a la Quinta de Olivos a una reunión con candidatos nacionales y jefes de campaña de La Libertad Avanza. Según trascendió, Milei hizo colocar un atril y ofreció una masterclass para dar instrucciones a sus postulantes, a los que le dijo que el Gobierno tiene los dólares para sostener el techo de la banda de la cotización oficial y reconoció que habrá una retracción en la economía.
De cara a las elecciones nacionales
Milei se reunió en Olivos con candidatos y jefes de campaña de La Libertad Avanza
La prensa registró la entrada y salida de diferentes figuras del partido libertario, entre ellas, al ex vicepresidente y gobernador Carlos Ruckauf, la candidata por Corrientes Virginia Gallardo y el candidato por Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi. También estuvieron convocados los influencers de LLA.
