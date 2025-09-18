Este viernes inclusive será el último día posible de inscribir trabajos para la cuarta edición del concurso “Ser Bonaerense. Miradas sobre nuestra identidad”. La convocatoria, libre y gratuita, busca abrir el debate, fomentar la investigación y estimular la reflexión sobre lo que significa ser de la Provincia de Buenos Aires.

En esta edición, los interesados pueden presentar escritos en la categoría “Ensayo”, con la temática “Identidad bonaerense: pasado, presente y futuro”. Los participantes deberán explorar la construcción de la identidad provincial, desde sus raíces y tradiciones hasta los debates contemporáneos y las perspectivas futuras. En esta oportunidad, el jurado está compuesto por reconocidos referentes en comunicación y literatura: la periodista y ensayista Sonia Budassi, el periodista Fernando Duclós, conocido por su proyecto “Periodistán”, y Marcos Núñez, escritor y docente que fue premiado en ediciones anteriores del certamen.

"Se buscará que se trate de textos que incorporen y ensayen ideas, posturas o miradas sobre los orígenes, debates actuales y futuros de la identidad bonaerense. Esto podrá realizarse a partir de interpretaciones, análisis, testimonios, trabajo de archivo o de campo, siempre con la intención de articular pasado, tradiciones, cambios presentes y perspectivas futuras”, señalan desde la Unidad Bonaerense.

El concurso, que se realiza desde 2022, tiene como objetivo generar un espacio de creación y reflexión sobre la identidad bonaerense, promoviendo la investigación y la producción de textos y materiales que dialoguen con la historia, la cultura y la diversidad provincial. Según explican sus organizadores, “la creación de un programa dedicado íntegramente a concursos de narrativas se presenta como fundamental a la hora de la planificación de un área como la Unidad Identidad Bonaerense. Al tratarse de un espacio creado para la proyección y puesta en marcha de propuestas culturales que tienen como hilo conductor a la idea de la identidad de nuestra Provincia es necesario plantear, entre otras cosas, propuestas abiertas y participativas”.



Se admitirá el envío de un único texto por autor, y la extensión de cada ensayo será de 5.000 palabras como mínimo y 6.000 palabras como máximo. Además, se deberá firmar el mismo con seudónimo, aclaran desde la organización.

La participación está abierta a todas las personas que residan en la Provincia de Buenos Aires, y las Bases y Condiciones se pueden consultar escribiendo a [email protected] o a través del siguiente enlace.

