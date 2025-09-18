Mientras que la tasa de desempleo en el total nacional fue 7,6 por ciento, en los partidos del Gran Buenos Aires (conurbano) llegó a 9,8 por ciento de la población económicamente activa: es decir 973.798 personas no tienen trabajo en la zona. También sobresalió el desempleo en Gran Resistencia, Chaco, con un 10,3 por ciento; en la industrial región de San Nicolás-Villa Constitución de 9,3 por ciento y en Ushuaia-Río Grande, que llegó a 8,3 por ciento.

La tasa de desempleo en el área Gran Buenos Aires (incluye la Ciudad de Buenos Aires) fue 8,7 por ciento, con disparidades al interior: en CABA fue de 4,3 por ciento, en los partidos del GBA ascendió a 9,8 por ciento. También indicadores como la tasa de empleo (42,9 por ciento) y la subocupación (12,6 por ciento) fueron más negativos en el área Gran Buenos Aires versus el total nacional.

La segunda región geográfica con mayor desempleo fue la Pampeana, donde el ratio llegó al 7,4 por ciento. En el interior se destacó el caso de las localidades industriales de San Nicolás-Villa Constitución con un 9,3 por ciento de desempleo, allí se ubican por ejemplo la acería Acindar que enfrenta un proceso de suspensiones masivas por el parate en la producción. Otra zona con un alto desempleo fue el Gran Córdoba con un 8,9 por ciento.

El tercer puesto es para la región del Noreste, con una tasa de desempleo menor que la nacional en 6,7 por ciento. Allí sobresale la zona de Gran Resistencia, Chaco, donde la desocupación alcanzó al 10,3 por ciento, la tasa más alta a nivel nacional.

Luego aparece la región de la Patagonia con un 4,7 por ciento de desempleo, menor que el total nacional, pero la zona de Ushuaia-Río Grande se diferenció con una tasa del 8,3 por ciento. Le sigue en importancia Río Gallegos y Rawson-Trelew con desocupación en torno al 6,3 por ciento.

Y última en el ranking está la región del Noroeste, con un desempleo de 4,7 por ciento, donde Salta presenta una tasa de desempleo del 6 por ciento.

Según el relevamiento de Indec, la tasa de desempleo fue inferior en los aglomerados con menos de 500.000 habitantes (5,5 por ciento), contra el 8 por ciento en los de 500.000 o más.