Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven de 22 años, quien se accidentó en su moto el viernes pasado, está en bajo control clínico y con asistencia respiratoria, según el último parte del centro de salud del oeste del conurbano.

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega dio un nuevo parte este mediodía en el que informó que Medina es seguido por el servicio de cirugía torácica dentro de la Unidad de Terapia Intensiva. Como novedades, el informe destaca que "el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico".

El ex participante de Gran Hermano evolucionó respecto del parte del miércoles, cuando se informó que presentaba registros febriles y se había mantenido el uso de fármacos inotrópicos, para controlar el corazón. Los médicos aguardaban la evolución de Medina para realizarle una nueva intervención quirúrgica.

Para evitar su traslado, con el riesgo que representa, se espera que la red provincial de cirugía coordine la cirugía torácica de Moreno junto a profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”, expresó en sus redes su expareja Daniela Celis y madre de sus hijas mellizas.

Medina se encuentra internado desde el viernes pasado tras protagonizar un accidente con su moto. En el centro de salud de Moreno le realizaron una primera cirugía en la que tuvieron que practicarle una operación de extirpación de bazo. Además, tiene una afectación en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas.



