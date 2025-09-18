Los clientes del Banco Galicia enfrentaron este jueves una jornada de frustración e impotencia por la caída masiva de las aplicaciones móviles y el homebanking web de la entidad financiera. La imposibilidad para acceder duró casi todo el día y las apps recién empezaron a recuperarse a última hora de la tarde. Esto impidió operar con normalidad, hacer transferencias, pagar servicios o incluso consultar saldos de las cuentas. El malestar se hizo sentir con fuerza en redes sociales, donde los usuarios denunciaron la falta de información.

"Estamos trabajando para solucionarlo", fue la respuesta oficial. "No es un problema técnico, es que no puedo usar mi plata", expresó un cliente en X (ex Twitter). La falta de alternativas reales y la escasa comunicación alimentaron mal humor.

Galicia intentó mitigar el impacto con soluciones parciales, como el uso de la app MODO o la plataforma Pago Mis Cuentas. Pero estas opciones tampoco funcionaron de manera fluida. “Hace horas que no puedo entrar ni desde la web ni desde la app. Si tienen fallas técnicas, al menos dejen una vía para operar”, se quejó otro usuario.