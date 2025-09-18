El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro.

La Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolsky y Sergio Garmendia, empleado del letrado, por la suma de 2 mil millones de pesos.

La denuncia fue impulsada en 2021 por los cinco hijos del ídolo: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Dieguito Fernando y Jana.

El representante legal de Jana manifestó su conformidad con la decisión judicial: “Era algo que esperábamos hace tiempo”.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiriera el manejo de los derechos de imagen del Diez a los herederos.