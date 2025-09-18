El cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue denunciado por amenazas cometidas presuntamente contra Darío Torres, la víctima de la privación ilegítima de la libertad que derivó en una condena de dos años y seis de prisión en suspenso para el intérprete.

La demanda contra Valenzuela en carácter de supuesto autor se realizó en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Esta situación implica que, en el caso de comprobarse que L-Gante intimidó al damnificado, debería cumplir la pena con prisión efectiva ya que en habría incumplido las normas de conducta impuestas por la sentencia.

El escrito sostiene que los hechos ocurrieron el lunes 8 de septiembre cuando Torres se retiró de su domicilio, observó un vehículo y reconoció al cantante que bajó la ventanilla para supuestamente pronunciar frases amenazantes.