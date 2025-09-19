El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad y sus alredores una jornada inestable, con una humedad relativa del 86% y tormentas aisladas hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 23 grados, con viento del noreste rotando al este.

El sábado seguirá la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora y viento del este.

El domingo no se esperan lluvias, pero el cielo estará nublado. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros y vientos del sur rotando al suroeste.