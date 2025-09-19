Fuerza Patria lanzó su primer spot de campaña de cara a las próximas legislativas de octubre próximo con un marcado mensaje de unidad que pone de relieve la figura de Jorge Taiana, y la idea que durante los últimos meses expresó el peronismo: “Frenar a Milei” en su avance contra las políticas públicas y el ajuste contra los sectores más vulnerables.

El video lanzado a través de las redes sociales muestra al candidato principal y resalta la figura de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

“¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario”, dice la voz en off de Taiana, que convoca: “No va a alcanzar la fuerza de uno”, sino que “vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes”.

El video muestra secuencias de las represiones ordenadas por el Gobierno contra jubilados y demás sectores movilizados.

También hace un repaso de los actos encabezados por CFK, Kicillof, Massa y Juan Grabois, y muestra algunos hitos de la gestión de Taiana como canciller de Néstor Kirchner.

“Vamos a necesitar la fuerza de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo”, añade el candidato, quien enfatiza la idea de “volver a representar los sueños de millones de argentinos” y “sumar fuerzas para frenar a Milei”.