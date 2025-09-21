Después de una larga temporada dibujando animales antropomorfizados, como los personajes de BoJack Horseman y Tuca & Bertie, Lisa Hanawalt estaba lista para meterse con los humanos. Por eso cuando Raphael Bob-Waksberg, con quien lleva trabajando casi toda una vida, le propuso trabajar en el diseño y la producción de Long Story Short, Hanawalt estuvo adentro de inmediato.



Igual que en la serie que los ha vuelto a reunir, para entender la relación entre Lisa y Raphael hay que hacer unos cuantos flashbacks. Antes de hacer equipo en Tuca & Bertie (ella como creadora y showrunner, él como productor y colaborador ocasional del guión y el trabajo de voces) y de darle vida juntos al caballo más vicioso y disfuncional de Hollywood (ella como productora ejecutiva y diseñadora visual, él como creador y guionista), Hanawalt y Bob-Waksberg fueron juntos a la escuela primaria, en donde descubrieron su afición por contar historias. Criados en la zona de la bahía de San Francisco, en Palo Alto, se revelaron como ratones del teatro y la historieta. Estando todavía en la escuela desarrollaron sus primeros proyectos juntos: pequeñas historias alrededor de la incipiente obsesión de Hanawalt por dibujar criaturas mitad humanas, mitad animales. Luego estudiaron en universidades distintas, pero continuaron trabajando juntos en un webcomic llamado Tip Me Over, Pour Me Out, que dibujaba Hanawalt (con unos personajes más grotescos que infantiles, destacando gestos y rasgos al mejor estilo Robert Crumb) y se inspiraba en la nueva vida de Raphael en Nueva York.

Así llega el dúo de creativos a Long Story Short, la serie que sigue a tres generaciones de los Schwooper, una familia judía del norte de California. La historia pone en el centro a Avi (Ben Feldman), Shira (Abbi Jacobson) y Yoshi (Max Greenfield), hermanos cuyas vidas se van abriendo en nuevas líneas familiares mientras se convierten en adultos, forman pareja, tienen hijos, se divorcian e intentan resolver los mismos problemas a los que sus padres se enfrentaron cuando los niños eran ellos.

El encadenamiento de esas situaciones, de cierta circularidad generación tras generación, está contado a partir de piezas temporales que saltan entre mediados del siglo pasado y la etapa posterior a la pandemia. Para entender un rencor entre dos hermanos que se manifiesta en 2021, la serie puede ir un cuarto de siglo atrás y mostrar una escena breve pero significativa en la que uno de ellos decepcionó al otro: un recurso que pone al espectador en el lugar de alguien que siempre estuvo ahí, como uno de ellos, pero que sabe más que cualquiera de sus integrantes. Igual que en el modismo del inglés que da título a la serie, cada episodio de 20 minutos comprime y ensancha la trama familiar con pretensión de síntesis, moviéndose entre los grandes hitos de los Schwooper y las pequeñas anécdotas y conversaciones que van delineando personalidades y vínculos mientras se teje la trama familiar. Por eso Long Story Short difícilmente pueda emparentarse con otras producciones animadas que siguen la vida cotidiana de una familia y que ya son clásicos, como Los Simpson o Family Guy. La nueva serie de Bob-Waksberg no tiene que ver con la contingencia cotidiana que propone cada episodio ni la búsqueda del gag constante, sino que convierte al espectador en una especie de psicoanalista que empuja el relato hacia atrás, para revisar la infancia y los vínculo entre padres e hijos.

El guionista, productor y showrunner estadounidense se consolidó como una de las voces más originales de la animación contemporánea después de crear a BoJack Horseman en 2014. Luego, en 2019, produjo y guionó Undone, una ficción sobre una chica que percibe el tiempo de manera no lineal y que guarda algunos puntos en común con su nueva serie, por su trabajo con la temporalidad y por su manera particular de retratar personajes que, de un momento a otro, se meten en túneles bastante oscuros. Long Story Short es, en alguna medida, su propia historia creciendo en el seno de una familia judía. Conocer todo su universo de referencias culturales y religiosas no parece dejar afuera a nadie, pero la dimensión espiritual de los personajes no es un asunto menor en la serie. Y es interesante que cada hermano va haciendo su recorrido: Avi se inclina por una vida agnóstica que intenta transmitir a su hija, Shira practica la religión y se pone en pareja con una mujer que llega al judaísmo por decisión propia y Yoshi, el hermano menor díscolo con grandes problemas para dejar de ser un hijo, se convierte en judío ortodoxo contra todo pronóstico y voluntad familiar.

BoJack Horseman fue también el gran hit de Hanawalt, que al terminar la serie continuó el diseño de personajes híbridos en algo así como su sello distintivo. La ilustradora trabaja a partir de imágenes radicalmente bidimensionales y usa colores estridentes a la manera de las series infantiles. Ese contraste entre cierta inocencia caricaturizada de sus personajes (Bojack, Tuca o Bertie sin diálogos bien podrían ser amigos de Peppa Pig) y lo densa, oscura y complejas que pueden ponerse sus historias es algo que Hanawalt explota al máximo en Long Story Short, en donde se puede ver a estos cándidos personajes en velorios, peleas conyugales o haciendo chistes sobre el Holocausto.



La primera temporada ya mostró diez capítulos y todo indica que difícilmente alcance la trascendencia que tuvo BoJack Horseman, pero correrá mejor suerte que su otra hermana, Tuca & Bertie, que tuvo segunda vuelta en Netflix, pero encontró una sobrevida –sin mucha pena y sin mucha gloria– en Adult Swim. En lo que a materia prima para el relato se refiere, Long Story Short parece tener infinita tela para cortar: es sabido que, si se trata de contar historias familiares, hacerla corta nunca es tarea sencilla.