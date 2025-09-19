A 100 días de la condena penal y detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, integrantes CECIM La Plata fueron recibidos en el domicilio porteño de San José 1111 para conversar sobre el viaje que realizará este viernes un grupo de 16 excombatientes de la Guerra de Malvinas a las Islas, en el marco del proceso de identificación de soldados caídos y de reclamo de soberanía. La titular del PJ les entregó ofrendas para llevar al archipiélago del Atlántico sur, pero no especificó cuáles y cuántas.

En una imagen que fue compartida este mediodía en las redes sociales se la ve a la referente peronista sosteniendo la bandera del Centro de los ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM), parada entre el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, y su secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; la secretaria de Cultura de La Plata, Ana Negrete; y el abogado y Magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola. La foto la habría sacado la periodista Gabriela Naso (autora de libro Esquirlas en la memoria y directora del documental Las voces del silencio).

El viaje de regreso de los excombatientes platenses al territorio malvinense se prolongará por una semana, desde el sábado 20 al sábado 27 de septiembre, según precisó la organización en un comunicado.

Integrantes del CECIM La Plata viajan a las Islas Malvinas.





"Para el CECIM La Plata, éste es un viaje muy especial. Luego de reclamar durante años por la identificación de los cuerpos sepultados como NN, por primera vez, después de haber recorrido un largo camino, verán a sus compañeros caídos con su nombre y su apellido en el Cementerio de Darwin", indicaron en el documento que lleva la firma de Ernesto Alonso y del presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo.

En este sentido, adelantaron que este domingo rendirán homenaje en el Cementerio de Darwin "a los caídos en la contienda bélica", acompañados del cariño y reconocimiento del pueblo argentino, "que nunca declinará el reclamo ante la usurpación, cumpliendo con el mandato constitucional expresado en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional".

La gestión del viaje fue posible gracias a "un subsidio otorgado por la Municipalidad de La Plata", a cargo de Julio Alak, "refrendado por ordenanza 10260 de abril de 2007". En este sentido, explicaron que durante la gobernación municipal de Julio Garro (del Pro, entre 2015 y 2023) "no se respetó" la norma.

El CECIM La Plata realizará un homenaje a los caídos en Malvinas.





Los cuerpos no identificados y enterrados en el Cementerio de Darwin son el principal interés del CECIM, que desde 1987 viene realizando tareas junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para exhumar y restituir la identidad de los cuerpos de los argentinos caídos en la guerra.

El Plan Proyecto Humanitario, comandado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), permitió recuperar 121 identidades, precisaron, lo que significa para el CECIM "un ejercicio de soberanía y de reconocimiento hacia los familiares que pudieron reencontrase con la memoria de sus seres queridos".

En este sentido, resaltaron que el proceso de identificación de los argentinos sepultados en el Cementerio de Darwin "debe estar resguardado por el Estado nacional, al que le corresponde velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario". Y concluyeron: "Para el CECIM La Plata, la tarea culminará el día que todos los cuerpos sepultados como NN estén identificados"