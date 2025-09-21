Bailey registra lo que encuentra a su paso con el teléfono celular. Desde un puente peatonal apunta hacia una bandada de pájaros y los graba durante el vuelo. De pronto, en tierra firme, una gaviota avanza decidida a su encuentro, lentamente pero sin temores, hasta ubicarse prácticamente debajo de sus pies. El pájaro lanza una mirada atenta y un par de chillidos, como si le estuviera comunicando algo, hasta que la presencia de un par de chicos ahuyenta al animal. La protagonista de Bird, la nueva película de la cineasta inglesa Andrea Arnold, emprende el camino a casa, un amplio departamento ubicado en el primer piso de un edificio tomado y profusamente grafiteado. Allí la espera su padre, Bug. Un padre muy joven. Bajo el mismo techo conviven ellos dos, el hermano mayor de Bailey y, desde hace algunos meses, también su futura madrastra y la pequeña hija de esta. Bug tiene una novedad de suma relevancia: como quien no quiere la cosa le anuncia a Bailey que en una semana se casará con la novia, esa joven que ante los ojos de la niña se asemeja bastante a una enemiga jurada. Las batallas de Bailey serán muchas y encarnizadas, pero el capítulo del matrimonio se transforma de inmediato en el origen de una crisis con múltiples derivaciones.



A pesar de estar integrada por apenas seis largometrajes, realizados a lo largo de casi dos décadas, la filmografía de Arnold, nacida en 1961 en la localidad inglesa de Dartford, es una de las más originales y potentes del cine británico contemporáneo. Idiosincrática, poética pero atada a las realidades personales y sociales de sus personajes, libre de la mayoría de las ataduras y contingencias que traen aparejadas las ambiciones de masividad, la directora de películas como Fish Tank y American Honey regresa al cine de ficción luego del desvío documental que significó Cow, el notable retrato de una vaca y sus vicisitudes cotidianas. Bird, estrenada el año pasado en el Festival de Cannes, llega a la plataforma Mubi sin pasar antes por las salas de cine, un estupendo relato de crecimiento con más dolores que placeres. La historia de una chica de doce años cuya vida cotidiana es lo más parecido al caos y su encuentro con un extraño hombre que parece tanto o más perdido que ella. Con un reparto encabezado por la debutante Nykiya Adams como Bailey, Barry Keoghan como su poco convencional padre y el alemán Franz Rogowski encarnando a un extranjero en tierra propia –el Bird del título–, la última creación de Arnold recorre los días y las noches de una niña que empieza a ser mujer en un marco social dificultoso y agresivo, duro y sin demasiado margen para la esperanza.

LOS DÍAS CON BAILEY



Bug, un Barry Keoghan tatuado hasta el cuello, es el jefe de familia menos responsable que pueda imaginarse. Padre por primera vez a los catorce años, sus días transcurren en casa o sobre su patineta eléctrica, sin que se le conozca oficio o trabajo. Su sueño es que el sapo que acaba de adquirir termine salivando la sustancia psicoactiva que los tutoriales de Youtube afirman es capaz de producir. Tal vez la venta de esa baba batracia lo ayude a pagar los costos del inminente casorio, y para ello arma encuentros con amigos (y con alcohol y drogas) mientras el coro de voces le canta al bicho “canciones honestas”, entre otras “The Universal”, de Blur, y “Yellow”, de Coldplay. Bug es, más allá de todas las zonas grises o netamente negras de su carácter, un padre afectuoso, aunque el contexto hace que Bailey, cuyo punto de vista es el que enmarca y define el relato, deba arreglársela sola. A pesar de no haber cumplido aún los trece años. Por esa razón la joven, encarnada con intensidad y sutileza por la actriz primeriza Nykiya Adams, tiene tanta calle. Esas esquinas y edificios y terrazas del barrio de Kent que conoce como la palma de su mano, amén de los descampados y zonas semi rurales que lo rodean. Es allí, en un pastizal donde van a pastar los caballos, durante un paseo enojoso luego de pelearse con su padre, donde la chica conoce a Bird, un hombre excéntrico vestido de manera ídem que se le acerca –un poco como esa gaviota unos minutos antes– y le pregunta por una dirección cercana.

“Por lo general mis películas empiezan con una imagen y, desde allí, se arman las historias”, declaró la realizadora en una extensa entrevista con la revista especializada Filmmaker Magazine. “Esa imagen se me aparece y me pregunto qué significa. Me hago preguntas sobre ella, intento desentrañar qué es ese mundo y quién lo habita. Usualmente, aunque no siempre, esa imagen termina apareciendo en la película terminada. Por lo tanto, se trata de una imagen clave. En el caso de Bird, la imagen de origen fue la de un hombre parado en el borde de la terraza de un edificio bien alto. Pero las historias no comienzan por el inicio, usualmente lo hacen por la mitad y luego encuentran su camino. Hay otras imágenes y todo es como un rompecabezas. Cuando siento que ya conozco lo suficiente sobre el personaje y su mundo, entonces vuelvo al inicio. Aunque estudié cine, cuando escribo tengo una forma peculiar de hacer las cosas, y no sigo realmente ninguna regla de estructura o los mecanismos probados de los guiones profesionales. La gente suele decirme que, al ver mis películas, nunca sabe qué va a ocurrir a continuación”.

EL HOMBRE PÁJARO

El hombre que se para en el borde del edificio, como si fuera un pájaro durante una jornada común y corriente de su existencia plumífera, es Bird, el personaje interpretado por el germano Franz Rogowski, el actor de Undine y Transit, ambas de su coterráneo Christian Petzold, y las recientes Pasajes, de Ira Sachs, y Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese. Bird afirma que está de regreso en su lugar de nacimiento luego de muchos años de vagar, perdido, y esa vuelta al nido no es otra cosa que una pesquisa sobre el origen. Luego de la reticencia inicial, Bailey comienza a ayudarlo y, sin que ella lo sepa en un primer momento, también él le da una mano. También llega la menarquía. Bailey se da cuenta al despertar una mañana, la sábana manchada de sangre. Justo esa misma semana, la del casamiento del padre, pero también la semana en la que su hermano, apenas unos años mayor que ella, descubre durante un llamado telefónico cierta novedad que podría cambiarle la vida. Bailey camina por las calles y los campos, graba con el celular a un par de mariposas y esos breves videos en formato vertical se entrelazan con la imagen ciento por ciento analógica del film.

Mientras la banda de sonido trae el recuerdo del trip hop de hace unas décadas, la cámara de 16mm manejada por el director de fotografía Robbie Ryan, colaborador de Arnold desde sus primeros cortometrajes, lo registra todo con tonalidades táctiles que son al mismo tiempo realistas y sensoriales. Si Bird tiene una pata apoyada en la tradición del realismo social británico, la otra se afianza firmemente en otros terrenos: los poéticos, los oníricos y, tal vez, los fantásticos. En palabras del propio Ryan, “Andrea es una guionista brillante. Su sentido del lugar, de los personajes y su forma de hablar, son muy naturales. Esta película se basa en la estricta realidad de Bailey, pero también hay algo sobrenatural, de otro mundo, una especie de universo paralelo que solo Bailey puede ver. Me gusta cómo, con el duro telón de fondo de las escenas urbanas, la historia posee también un contacto con la naturaleza. Cuando hacemos una película juntos una parte siempre es como un documental. Siempre filmamos algún tipo de insecto, un animal o un ave”.

NATURALEZA Y MAGIA



No es la primera vez que una niña o adolescente se impone como vector narrativo en una película de Arnold, como el recuerdo de las protagonistas de Fish Tank y American Honey demuestra de inmediato. En la mencionada conversación con Filmmaker, la realizadora admitió que “no tengo temáticas o planes maestros. Nunca sé de antemano por qué termino haciendo tal o cual cosa, y nunca me digo ‘voy a hacer una película sobre una adolescente’ o bien ‘quiero hacer una historia de iniciación’. Simplemente aparece al excavar alrededor de esa imagen original. Es algo inconsciente”. Allí están las casitas típicamente británicas y los ladrillos naranjas coronando las ochavas, el acento cercano al cockney pero con variaciones locales de la región donde nació la realizadora. Allí están también la marginalidad, la pobreza, las adicciones, la tentación de la justicia por mano propia, que el hermano de Bailey y sus amigos practican casi como un hobby, la violencia doméstica y el abuso de los adultos, a veces inconsciente, otras todo lo contrario. Pero por cada golpe, real o metafórico, o quizás como su corolario directo, aparece la posibilidad de lo extraordinario, y con ella la creciente sospecha del espectador de que Bird puede ser una fábula. Un cuento portentoso que no es otra cosa que el reflejo de la mirada de Bailey. Todo lo contrario al realismo mágico, aunque ese cuervo que parece animado por una mente y un espíritu tan inteligentes y sensibles como los de un humano señale en otra dirección. Esa posibilidad que le permite al cine –y a cualquier otro medio narrativo– contrastar y, por qué no, entrelazar la realidad más estricta y ardua con la imaginación sin límites.

Otro paseo y la visita a la costa marítima junto a sus hermanitas, que viven con la madre de Bailey y su violenta pareja en otra parte de la ciudad, descorren el velo del origen de ese extraño hombre con actitudes de pájaro. La amistad es un tesoro divino que puede surgir en los momentos y las circunstancias más insospechadas. El viaje de regreso, los cuerpos cansados pero felices, permite admirar nuevamente el paisaje agreste. En palabras de Arnold, “siempre hay naturaleza en mis películas por la misma razón que en esta hay magia. Cuando uno observa algo de cerca, ya sea una polilla o un gusano, nos parece totalmente extraño. Y se siente mágico porque lo es. En Bird hay ciertas cosas ligadas a ese componente mágico que son muy específicas, que tienen un significado muy claro para mí. Estoy esperando que alguien las adivine, pero nunca lo voy a decir. Quiero que alguien más lo descubra. En cierto momento no quería que Franz Rogowski apareciera en el tráiler, pero era imposible mantenerlo en secreto. Odio explicar las cosas y no quiero arruinar la diversión. Mi parte favorita de la película es lo que ocurre después: la charla en el pub con amigos, la discusión sobre qué significa tal o cual cosa. Cuando voy a una muestra de arte nunca leo esas descripciones en los carteles debajo de la obra. No quiero que me expliquen”.

Bird estará disponible en Mubi a partir del viernes 26.

