El Centro Cultural Contraviento presenta Polijazz, un proyecto musical que reúne a dos generaciones de músicos rosarinos para una noche con lo mejor de la tradición vocal del jazz. Será el sábado 20 de septiembre a las 20.30 en el salón auditorio. Entradas disponibles en: entradasccc.com.ar

Nacido en 2005, Polijazz es un proyecto familiar que reúne a dos generaciones de la familia Polichiso: Liza en voz, Lucas en teclado y acordeón y Nicolás "Cuqui" en guitarra eléctrica, además de Juan Carlos "Pau" Ansaldi en batería.

El grupo ofrece un repertorio de estándares del género, además de canciones melódicas italianas y del pop internacional. Sus comienzos fueron con interpretaciones clásicas y de música brasileña, a lo que rápidamente incorporaron canciones italianas de todos los tiempos.

Entre sus presentaciones se destacan las realizadas en el XII Festival de Jazz de Rosario “Santiago Grande Castelli”, el II Festival Internacional de Jazz de Rosario, el III Encuentro de Músicos de Jazz de Rosario, los ciclos culturales de Pro Cultura Musical, el ciclo de la Universidad Nacional de Quilmes, Plataforma Lavardén, Anfiteatro Parque de España, Fuente de las Utopías.

Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para quienes deseen disfrutar un trago mientras miran el espectáculo o cenar luego