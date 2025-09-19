Defender lo colectivo y festejar van de la mano para Sudestada, editorial y revista independiente autogestiva que cumple 24 años y lo celebrará con el Festival de Poesía Sudversiva, una maratón de música y poesía que se realizará este sábado en el Teatro El Refugio (Maipú 540, Banfield). Compartirán lecturas de sus libros Dolores Reyes, César González, Juan Solá, Natalia Bericat, Cinwololo, Mariela Peña, Matías de Rioja, Caro Fernández, Zuleika Esnal, Braian Villa, Julia Eva y Martina Cruz, entre otros, y habrá canciones de Paula Maffía, Julieta Laso, Maru Taqui y Aldana Raffaele. A partir de las 15, se desplegará una feria del libro de editoriales independientes de poesía con Santos Locos, Volcán de Agua, Mutanta, Caleta Olivia, Astronauta Ruso, Halley, Baldíos en la Lengua, El elefante negro, Uoiea, Buchwald, Promesa, Puntos Suspensivos y Sbarra Ediciones. El menú festivo, con entrada libre y gratuita, se completa con una muestra fotográfica de Doris Sanabria @ojonomade.

La nota de tapa del número uno de la revista Sudestada, en agosto del 2001, fue sobre el viaje de Julio Cortázar a Buenos Aires, en diciembre de 1983, un par de meses antes de su muerte. Esta revista de política, cultura y actualidad, con énfasis en la historia y las luchas sociales latinoamericanas, fue desplegando en sus tapas temas como la literatura de Rodolfo Walsh, los apuntes literarios del Che Guevara, los últimos anarquistas, la rebelión zapatista, el socialismo según Roberto Arlt, el feminismo en las calles y mucho más. Hay tapas memorables con Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Andrés Rivera, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta. Después de más de una década de experiencia con la revista, este colectivo de egresados de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, integrado por Ignacio Portela, Hugo Montero (1976-2021) y Walter Marini, decidió empezar a publicar libros en 2013. Lo primero que salió fue “Biblioteca Andrés Rivera” con los relatos de El yugo y la marcha y la novela breve Apuestas. En ese catálogo en constante expansión se destacan la biografía de Fabián Polosecki, Polo, el buscador, de Montero y Portela; la apuesta por el escritor entrerriano-chaqueño Juan Solá con títulos como Los amores urgentes y Naranjo en Flúo; y los textos ensayísticos de César González reunidos en El fetichismo de la marginalidad.

“Hoy vivimos realmente en otro mundo. Pensar los inicios parece de otra vida, en cuanto a lo tecnológico y a las aspiraciones que teníamos al comienzo de esta aventura”, reconoce Marini al repasar el camino transitado. “Hemos consolidado un proyecto periodístico y editorial que superó todas las expectativas. De aquellas primeras ediciones rudimentarias a este presente, que nos tiene como una de las editoriales de referencia, cambiaron muchas cosas. Y cambiamos y crecimos como profesionales para estar a la altura de cada momento que nos tocó afrontar. Quienes trabajamos desde el inicio y las y los compañeros que se sumaron hemos dejado parte de nuestras vidas para que Sudestada no pare de crecer. Logramos tener una identidad y ser parte del diálogo cotidiano en nuestra cultura gracias al camino que inició Hugo Montero en redes sociales. Elegimos dar nuestra opinión y defender nuestras posturas desde hace muchos años y ese sello nos mantiene más vivos que nunca, gobierne quien gobierne, ya que Sudestada siempre fue un medio independiente que nunca recibió pauta oficial de ningún gobierno”, aclara Marini.

Portela recuerda que desde el principio de Sudestada “el trabajo colectivo es nuestra bandera” y que crecieron gracias al apoyo comunitario y el entusiamo que provoca saber que “hay alguien a tu lado que va a poner el hombro y las ideas y no va a querer pisarte la cabeza”. El coautor de la biografía de Polosecki subraya que “uno se completa con la mirada del otro”. “Nadie se salva solo no es una frase casual, es la convicción de entender que enfrentar la vida pensando en lo colectivo es una manera de vivir y de pararse ante el mercado”. El Festival de Poesía Sudversiva pretende ser “un espacio de resistencia para las editoriales que creen en el poder movilizador de la poesía”, explica Marini. “Año tras año descubrimos no solo en redes sociales sino en manifestaciones y marchas que los carteles están repletos de poesía. Pensar que alguien elige tus palabras para expresarse es algo muy potente. La poesía, ninguneada muchas veces, es un elemento de discusión política”.

La escritora y editora Natalia Bericat define a la comunidad de Sudestada como un trabajo en equipo donde van construyendo un punto de vista diverso. “Esa mirada se complementa, y se retroalimenta, con nuestros lectores que son muy críticos cuando leen nuestras notas o nuestros libros. Siempre recibimos aportes, positivos y negativos, de afuera, de ese público lector que nos exige pero al mismo tiempo nos acompaña. Somos una comunidad pequeña, para adentro, ya que lo autogestivo marca de alguna manera la cantidad de personas que somos. Al mismo tiempo, eso se amplía con los autores y personas que escriben para nuestra editorial. Lo colectivo, lo humano y lo político nos nutre y nos permite seguir creciendo desde hace tantos años”, plantea la autora de la novela Los jardines de Juana.

Juan Solá, también integrante del colectivo Sudestada, cuenta que el número de libros vendidos en librerías puede estar “un tanto estancado”, pero el número de lectores y lectoras crece cada día. “La literatura está hecha de personas y no de números, y por eso elegimos destacar también la alegría de que lleguen más y más personas a conocer el universo Sudestada -reflexiona Solá-. El acceso a la literatura debería ser una política de Estado porque es un derecho fundamental, pero nuevamente, frente a la ausencia del Estado, es el pueblo quien paga las deudas de esta neo-democracia empresarial que siempre se la agarra con la cultura. Una de las formas de militar un país mejor es buscar estrategias para achicar las distancias entre el objeto libro y el lector o la lectora, y por eso pensamos espacios como este festival”.