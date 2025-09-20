El Mató a un Policía Motorizado anunció un show especial para celebrar los veinte años del inicio de su trilogía de EPs, compuesta por Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008). El concierto será el 20 de diciembre en el estadio Obras.

“Esa trilogía fue el comienzo de todo, una manera de decir quiénes éramos y qué buscábamos. Volver a esas canciones después de 20 años es reencontrarnos con nuestra esencia, con la fuerza que nos impulsó desde el principio”, asegura ahora Santiago Motorizado, que viene de publicar su primer disco como solista, El retorno.

Lo que explica el cantante tiene que ver con que esos tres EPs definieron el mapa sonoro de la banda platense durante el primer período de su carrera, con canciones que hoy son clásicas de la banda como “El héroe de la Navidad”, “Chica rutera”, “Amigo piedra”, “Vienen bajando”, “Mi próximo movimiento” y “El día del huracán”. La trilogía además le permitió al grupo cruzar fronteras: en 2010 debutaron en el festival barcelonés Primavera Sound y al año siguiente salieron de gira por España, el Reino Unido y Francia.

"Creemos en decir algo que esté bueno con pocos elementos", le explicaba el cantante al Suplemento NO de este diario en 2006, a propósito del inicio de la trilogía con Navidad de reserva. “Este EP representa el nacimiento, después vendrán la vida y la muerte”.