La ExpoCarreras ya es un clásico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que en la previa del Día del Estudiante despliega toda su potencia para mostrarse ante quienes serán su futuro: los jóvenes que buscan ingresar a la Universidad, los chicos y chicas de escuelas secundarias que están explorando las distintas propuestas para iniciar su formación profesional. Con más de 150 carreras, este año la UNR tuvo una feria de conocimiento renovada, con más charlas, con más espacios y hasta con una nueva facultad que empezará a rodar en 2026.

Fueron más de 34 mil jóvenes los que se acercaron en las tres jornadas en las que pudieron recorrer stands de las ahora 13 facultades, y también de todas las áreas que permiten un buen paso por el sistema universitario. Como dice el rector Franco Bartolacci, “la UNR es mucho más que una universidad” y es por eso que además de planes de estudios, también hay becas, residencias estudiantiles, programas de apoyo a los ingresantes, centros de salud, áreas para el cuidado del ambiente, para el desarrollo académico y para la investigación.

Este año la ExpoCarreras coincidió con la marcha federal que sucedió el pasado miércoles y que en Rosario convocó a 60 mil personas que se desplazaron desde la plaza San Martín hacia la explanada de Puerto Joven, en Av. Belgrano 950, donde se desarrolló la expo. Ese miércoles miles de estudiantes, docentes, no docentes, rosarinos, siguieron el debate y celebraron a puro abrazo cuando los 174 votos afirmativos de los diputados nacionales consiguieron el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Jueves y viernes las jornadas continuaron con miles de chicos y chicas que participaron de test vocacionales, de charlas de cada carrera, que conocieron en detalle los trayectos formativos, las fechas y requisitos de inscripción. Y que este año se encontraron con la novedad de una nueva facultad, la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado que desde el próximo año dictará las carreras Profesorado en Educación Física, Licenciatura en Deporte, Licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado, y Tecnicatura en Acompañamiento de la persona mayor.

“Quiero darle la bienvenida a los jóvenes. El corazón de la UNR late por la fuerza de nuestros estudiantes. Esperamos que puedan alojar esos sueños en nuestra universidad, y que puedan escribir su historia, y sea una historia conjunta que mejore la perspectiva de nuestro país”, expresó el rector Franco Bartolacci en la apertura de la Expo.