Hace pocas semanas, Donald Trump recomendó a las embarazadas evitar el Tylenol, la marca más conocida de paracetamol, con el argumento de que podría causar autismo en los bebés. La frase corrió rápido por redes y medios, donde volvió a instalarse la duda: ¿es peligroso tomar paracetamol durante el embarazo? La respuesta, esta vez, vino de la ciencia.