Dirigentes de la Alianza Progresista Internacional, que aglutina a más de 140 partidos de centroizquierda, socialdemocratas y socialistas a lo largo del mundo, se reunieron ayer con el Comité Cristina Libre, en la previa a cumplirse 100 días de la injusta detención de la expresidenta y titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

En el encuentro estuvieron James Timba, representante del CCC de Zimbabwe; Rainer Vogt, del SPD alemán, en representación de los partidos europeos que integran la Alianza, y Marie Chris Cabreros, coordinadora de la Alianza Progresista Internacional, que están de visita en Argentina.

Durante la reunión en el Hotel Savoy, los integrantes del comité Oscar Parrilli, Sol Magno y Horacio Pietragalla presentaron el caso y explicaron que la condena "implica la proscripción de la principal líder opositora al gobierno de Milei, quien fue condenada de manera arbitraria hace casi 100 días". También se transmitió un video con mensajes de apoyo de diferentes líderes mundiales hacia Cristina Fernández de Kirchner.

Los miembros del Comité dieron cuenta de los detalles sobre lo que fue el proceso judicial plagado de irregularidades, parcialidad y vulneraciones al debido proceso que concluyó, en junio de este año, con la condena de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Alianza Progresista Internacional expresaron su compromiso para difundir el caso a nivel global y en fortalecer los lazos de cooperación con los sectores democráticos y progresistas de la Argentina.