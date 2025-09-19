La expresidente Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes en su departamento de Constitución la visita de la actriz y empresaria Esmeralda Mitre, quien le agradeció la "charla amena" que mantuvieron "de mujer a mujer" y le mostró su respaldo posando con un cartel con la inscripción "Cristina inocente".

"Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina", publicó en sus redes sociales Mitre.

El mensaje fue reposteado por la titular del PJ en su cuenta de "X".

"Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común", sentenció Esmeralda cerrando su publicación con palabras elogiosas hacia CFK.