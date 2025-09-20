Para el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, “el Gobierno se mete con cosas que no tienen remedio, con temas humanos".

"Aborda un tema que nunca ha sido materia de debate en el Congreso. Con las universidades siempre hubo acuerdos y diálogo con los rectores, la única vez que se quisieron meter con eso ya vimos cómo terminó en 2001. Pero siempre hubo una compresión de estas instituciones que hacen a la Argentina un país diferente a los demás de Latinoamérica. Este es un valor de la clase media, de los argentinos y el Gobierno no lo entendió", aseguró en diálogo con la 750.

"Veníamos de tres años sin presupuesto. Estábamos trabajando con valores totalmente desactualizados. Los valores que tenían imputados las universidades, el Garrahan, discapacidad estaban desfasados en lo que tiene que ver la inflación, eso tiene que entender la sociedad”, agregó.

"El rumbo del Gobierno es equivocado"

Para el diputado nacional, la reacción oficial tras la derrota electoral empeoró la situación: “Ante la encrucijada de estos temas se unificó el Congreso y se rechazaron los vetos. Fue una falta de comprensión e inteligencia por parte del Gobierno, viniendo de una derrota electoral”.

“El rumbo hasta el 27 de octubre es equivocado. Se persiste en el error y en la no comprensión del mensaje social de la provincia de Buenos Aires que fue que un sector que puede parecerse mucho al interior de la Argentina. Lo que hay es un dato de la realidad: los sueldos se han deteriorado, a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, los servicios públicos han aumentado, la nafta aumenta mes a mes. Todo esto está en juego en el proceso electoral”, sostuvo.

Pichetto también apuntó contra Luis Caputo: “Me parece un disparate lo del Ministro de Economía, que debería ser cuidado, que no debería ser el malo del pueblo atacando al Congreso después de la votación. Parece que le habla a sus amigos de Wall Street. Fue disparatado lo de decir ‘comprá campeón’”.

"El mundo chino del Todo x 2 Pesos nos liquida"

Sobre la política económica, fue tajante: “Milei, cuando gana la elección, no tenía plan y compra el modelo de la estabilización a Ricardo Arriazu, que participó de la dictadura. Es el mismo modelo de Martínez de Hoz”.

"Hablo con empresarios argentinos, extranjeros. Con la CGT. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que hay un parate muy generalizado a nivel industrial y una apertura demencial a nuevas plataformas que van a liquidar la industria y cerrar pymes. El mundo chino del Todo x 2 pesos nos liquida, nos manda al desierto de la falta de trabajo. Es un mundo enfocado únicamente en la visión del consumidor que dura por un tiempo, porque ese consumidor, cuando pierda el empleo, tampoco va a poder consumir nada", dijo.

"Si no se cuida el mundo laboral -y especialmente el trabajo urbano-, de ahí también puede emerger un proceso de crisis social en donde la gente sin trabajo puede generar situaciones complicadas para el país. Hay que cuidar el mundo del trabajo y no hay que mirar con desaprensión cuando una empresa cierra, hay que mirar el por qué, hay que ayudarla. El otro gran ausente del debate nacional son los sindicatos, y lo digo con dolor. Hoy están con una actitud casi suicida, desapareciendo de la escena pública, y firman convenios del 1,5% cuando la inflación es del 2%, del 3%", advirtió.

"Acá nadie habla de lo importante: AEA, el grupo de empresarios que aplauden -o aplaudían-, bueno muchachos, han venido a tocar la puerta también. Hay que tratar de cambiar la lógica: es mejor que hayan multinacionales argentinas y no extranjeras y que haya sectores que generen mucho empleo. No voy a ponerme en abogado defensor de Paolo Rocca, pero es la única empresa que invirtió en Vaca Muerta más de cuatro mil millones de dólares. Hay que tener menos prejuicio y menos marco ideológico", remarcó.

En cuanto al frente externo, lanzó una advertencia: “Lo que debería hacer el Gobierno es preservar los dólares que quedan y que no se los sigan llevando los que invirtieron en renta financiera alta y ahora ven que hay que correrse. Si se sigue así hasta el 27 Argentina se queda sin reservas”.

Finalmente, reclamó que el ministro de Economía se presente en el Congreso: “Es importante que este Ministro venga a explicar el Presupuesto, como lo han hecho todos a lo largo de la historia. No es sostenible que se desprecie nuevamente al Congreso argentino en el tratamiento del Presupuesto”.