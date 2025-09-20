"¡Es una presa política!", gritó una mujer cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de San José 1111 a saludar a la militancia que marchó a la casa de la líder justicialista para reclamar su libertad a 100 días de que empezara a cumplir prisión domiciliaria.

La movilización se gestó esta semana desde la cuenta de Instagram "Argentina con Cristina", y se empezó a replicar rápidamente entre seguidores de la exmandataria, condenada el 10 de junio por la Corte Suprema en el marco de la "Causa Vialidad" a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta durante su gestión presidencial.

"La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama", dijo una mujer a C5N.

Pasadas las 15 hs, la expresidenta salió a saludar, a cantar y a arengar a la militancia y a las personas que fueron por su cuenta, que entonaban la promesa de "vamos a volver".

"Los mejores años fueron con Cristina", aseguró una persona, y una mujer recordó cómo "nos cambió la vida a las mujeres con la AUH" (Asignación Universal por Hijo).

La titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, pese el encierro, participa activamente del escenario político con mensajes de voz, publicaciones online, y encuentros concedidos por la Justicia con diferentes figuras del acto político nacional e internacional. Además, cada semana, cientos de simpatizantes de la exmandataria se concentran en la esquina de su residencia porteña para expresarle su apoyo y el repudio al Lawfare, utilizado por los poderes legislativos y judiciales.

Más temprano, la exmandataria publicó en sus redes sociales una de sus duras críticas al Presidente con el ya tradicional encabezado de "Che, Milei...". En el mensaje, CFK apuntó contra el plan económico del ultraderechista, advirtiendo sobre un inminente colapso y "olor a default".

La líder del peronismo acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: "TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS". Añadió que, lejos de defender el peso, el oficialismo está "financiando la fuga a dólar barato" con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".

Estimó que "CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA", ya que "fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país".

Y añadió, al respecto, que "por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin..."

En un pasaje, Cristina apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "LA BANDA DEL CARRY TRADE' DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

Además, señaló a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

Se preguntó: "Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?" Y sostuvo que "mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!"

Por otra parte, la exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!".

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del tres por ciento y parafreseó el hit que parafrasea "Guantanamera", la canción cubana. "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?".