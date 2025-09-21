Un inquilino de un departamento en Puerto Norte se llevó una gran sorpresa este fin de semana luego de que una víbora yarará atacara a su perro bulldog francés y le provocara heridas. A raíz del hecho, se comunicó con el 911 y personal de la Policía Ecológica arribó al lugar para llevarse al reptil. Las primeras informaciones del caso dan cuenta de un llamado que ingresó al sistema 911 ayer al mediodía para reportar la presencia de una víbora en un departamento de Carballo 112, en Puerto Norte. El inquilino del mismo relató a los agentes que llegaron al lugar que la víbora mordió a su perro bulldog francés por lo que tuvo que ser atendido en una veterinaria, donde quedó internado.
