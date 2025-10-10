El excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, sigue desaparecido desde el jueves 9 de octubre. Su auto fue encontrado vacío en San Lorenzo, ese mismo día, horas después de que se activara el protocolo de búsqueda. Este viernes, las autoridades informaron que hay 100 policías realizando los rastrillajes y también colaboran bomberos voluntarios y baqueanos de la zona.

Cordeyro fue visto por última vez el jueves por la mañana. Familiares denunciaron que no volvieron a tener contacto con él. Por la noche, se supo que el auto Volkswagen Suran gris que conducía fue encontrado vacío en la localidad de Villa San Lorenzo, vecina a la ciudad de Salta. Esto aumentó la preocupación y la incertidumbre.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio se encuentra a cargo de la investigación desde el jueves y se sumaron con posterioridad el fiscal penal Gabriel González, y el coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero.

En el segundo día desde la desaparición, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las distintas fuerzas presentes, encabezada por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y autoridades de distintas unidades especiales de la Policía, de Defensa Civil y los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Según informó este Ministerio Público Fiscal, en el encuentro se realizó un balance de las acciones desplegadas hasta el momento y se diagramó la logística para continuar con los rastrillajes este sábado, definiendo nuevos sectores de búsqueda y evaluando estrategias según la información disponible.

Los operativos de rastrillaje se desarrollan en la zona de San Lorenzo, con la participación de personal policial, y con el apoyo fundamental de guías locales y baqueanos, conocedores del terreno y de los múltiples senderos que atraviesan el área.

La Policía de Salta informó que a las 6 de la mañana se iniciaron los rastrillajes en distintos sectores de la localidad de San Lorenzo con más 100 efectivos de la División Búsqueda de Personas, Infantería, Bicipolicías, Canes, Motorizada, Caballería, Policía Rural, Investigaciones, Ciberseguridad, el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo y Bomberos de la Policía. Además, se sumaron a la búsqueda efectivos de Bomberos Voluntarios.

El operativo está bajo la supervisión del jefe y subjefe de Policía, Diego Bustos y Walter Toledo.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro —quien vestía ropa deportiva oscura en los momentos previos a su desaparición— se comuniquen de inmediato al sistema de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.