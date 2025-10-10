El Abierto de Tortugas de polo comenzó este viernes, y en el partido inaugural del torneo, el reciente ganador del 132° Abierto del Hurlingham Club y único aspirante a la Triple Corona, La Natividad La Dolfina, logró un muy buen triunfo 22-12 ante Sol de Agosto.

Luego de dos chukkers en los cuales Sol de Agosto le jugó de igual a igual a La Natividad La Dolfina, e incluso estuvo arriba en el marcador; el equipo de la familia Cambiaso-Castagnola comenzó a tomar las riendas del encuentro, con goleo repartido entre los tres más jóvenes, y un Adolfo Cambiaso muy cerebral en la toma de decisiones.

A pesar de la lucha que el equipo de De Narváez entabló durante los ocho chukkers, los 10 goles de Camilo -máximo del juego- fueron demasiado para Sol de Agosto, que igualmente se fue con buenas sensaciones, tras anotarle 12 goles al equipo del handicap perfecto.

En la continuidad de la primera fecha, Los Machitos El Refugio superó 15-14 a La Irenita La Hache. En uno de los mejores partidos de lo que va de la Triple Corona 2025, los dos equipos buscaron el triunfo desde el throw-in inicial. Si bien La Irenita se acomodó en la cancha a partir del tercer chukker y sacó una interesante ventaja, su rival intentó siempre equilibrar el juego y estar cerca en el marcador, con una muy buena performance de conjunto.

Los Machitos ganó un partido muy parejo. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





Ambos conjuntos, tras igualar el tanteador y con varios empates sucesivos, entraron al último parcial 13-13; y allí se volvieron a hacer fuertes los muchachos que visten de gris, que con goles de sus dos mejores valores en la jornada (Lacau y Victorino Ruiz), lograron un resonante triunfo que los coloca en una buena ubicación para definir la zona.

Los equipos y la progresión:





22 LA NATIVIDAD LA DOLFINA: Camilo Castagnola 10 (10 goles, dos de córner), Adolfo Cambiaso (n) 10 (6, dos de penal), Adolfo Cambiaso (h) 10 (1 penal) y Bartolomé Castagnola (h) 10 (5). Total: 40.

12 SOL DE AGOSTO: Facundo Sola 8 (6, uno de penal), Paco de Narváez 7 (2), Benjamín Panelo 8 (3, dos de penal) y Juan M. Zubía 9 (1). Total: 32.

La Natividad La Dolfina: 2-3, 5-4, 9-5, 13-7, 17-10, 18-10, 21-10 y 22-12.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y José I. Araya. Árbitro: Nicolás Scortichini.



