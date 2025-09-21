Estudiantes y Defensa y Justicia jugarán este lunes desde las 19 en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, por el Clausura 2025. Si bien el local perdió en sus anteriores tres presentaciones, terminó dejando una buena imagen en el final del duelo de ida ante Flamengo, que tratará de repetir frente al equipo dirigido por Mariano Soso, sin dejar de pensar en el encuentro de vuelta contra los cariocas a disputarse el jueves.

Por otro lado, el conjunto de Varela quiere levantarse tras la derrota con Platense y afianzarse en la zona de playoffs.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de perder 2-1 la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Flamengo, en un encuentro en el que recibió dos goles en los primeros quince minutos por tercera vez consecutiva (también lo hizo ante Central Córdoba y River). Una estadística preocupante, que si bien luego logra corregir, ya que no recibió goles fuera de ese período, termina siendo el causante de que el plantel haya caído en sus últimos tres partidos. Ahora tiene la chance de enderezar el rumbo y volver a la senda de la victoria, mientras tiene la revancha con el "Mengao" en la cabeza.

El cuadro de Florencio Varela mantenía un invicto de cuatro cotejos que pudo haberlo llevado a la punta, pero perdió la chance en la derrota como local ante Platense y se alejó de esta posibilidad. Buscará volver del estadio platense con los tres puntos que le permitan seguir escalando en la tabla, para así acercarse a los puestos que otorgan una plaza a la próxima Copa Sudamericana, de los que se encuentra separado por cinco unidades.

Se vuelven a encontrar en Córdoba





Belgrano y Newell’s jugarán este lunes desde las 21 en el Gigante de Alberdi, por la novena jornada del Clausura 2025. El cuadro cordobés, que viene de eliminar a este mismo rival por Copa Argentina, quiere aprovechar el envión para cortar la racha de cuatro partidos de liga sin ganar. Del otro lado, los rosarinos buscarán venganza con un triunfo que le permita reponerse.

El local consiguió meterse entre los mejores cuatro de la Copa Argentina por segunda vez en su historia, tras vencer a los dirigidos por Cristian Fabbiani en una remontada para el recuerdo, con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Ahora intentará utilizar este impulso a su favor con el mismo oponente en frente, para dejar atrás sus últimos resultados en el Clausura, que con cuatro encuentros seguidos sin ganar, lo sacaron de la zona de playoffs. En el horizonte se asoma la semifinal ante Argentinos Juniors, con fecha y sede aún a confirmar.

El conjunto de Rosario no atraviesa un buen momento, consiguiendo ganar únicamente en dos de sus anteriores nueve presentaciones. A pesar de imponerse 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa ante Atlético Tucumán, no pudo terminar de levantarse y cayó eliminado en cuartos del certamen más federal. Con vida solamente en el Clausura, el club del Parque Independencia irá en busca de sumar de a tres para vengarse de la eliminación y escalar posiciones en la tabla, que lo tiene fuera de la clasificación a la próxima ronda.



