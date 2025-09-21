Tigre venció como local 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la novena fecha de la zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jose Dellagiovanna. El encuentro había comenzado el sábado por la noche pero producto de las intensas lluvias se suspendió, y terminó de disputarse este domingo en dos tiempos de nueve y ocho minutos.

Los goles para el ganador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron la séptima posición de su grupo con 12 puntos (de momento estaría disputando los Playoffs del certamen), mientras que en la tabla anual se encuentra en la octava plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Aldosivi no logra levantar en la Primera División ya que se encuentra en la última ubicación tanto en la zona B como en la tabla anual, y peligra su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Tras una gran jugada colectiva, Ignacio Russo capturó un rebote dentro del área tras el remate de Jabes Saralegui y venció al arquero Jorge Carranza, para abrir el marcador en la etapa inicial.

Más adelante, Elias Cabera metió un gran pase filtrado para la proyección del delantero David Romero, quien eludió al guardameta de los dirigidos por Guillermo Farré y sentenció el partido en la primera mitad.



