Un chofer de la aplicación de viajes Uber resistió el asalto de una joven pareja en la madrugada de ayer en Cabin 9. Cuando se bajó del auto, le disparó a los dos, los hirió y los mandó al hospital con heridas leves. No era un conductor más. Era un integrante de la Gendarmería Nacional el que disparó. Ayer recuperó la billetera, el auto y no se le inició causa judicial.

El efectivo de Gendarmería y chofer de la aplicación no reconocida legalmente pero de uso frecuente por los rosarinos denunció que dos pasajeros intentaron asaltarlo a mano armada.

El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo en la intersección de El Chajá y las vías férreas, barrio Cabín 9, cuando el gendarme de nombre Juan Carlos trasladaba en su vehículo a una pareja.

De acuerdo con la declaración del gendarme a la Policía, en un momento el hombre que viajaba en el asiento trasero le apuntó en la nuca con un arma y, junto a su acompañante, le robó el celular y la billetera.

Tras descender del auto, el gendarme disparó contra ambos. El pasajero sufrió heridas de arma de fuego en el brazo derecho y la pierna izquierda, además de un corte en la frente. Fue trasladado por el Sies al Hospital Centenario. Por su parte, la mujer que lo acompañaba recibió múltiples impactos y fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internada en calidad de demorada, acusada de haber participado en el intento de robo.

En el lugar del hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró la pistola reglamentaria del gendarme y una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada por los sospechosos.

La causa quedó en manos de la comisaría 32ª, con la intervención de la Fiscalía de turno. Este domingo a la mañana el gendarme recuperó su libertad sin formación de causa y le devolvieron el auto y sus pertenencias.

En tanto, los pasajeros quedaron detenidos bajo los cargos de "robo calificado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa".