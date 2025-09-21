El delantero Julián Alvarez erró un penal en su regreso este domingo con el Atlético Madrid y se marchó enojado tras ser reemplazado por el entrenador Diego Simeone en el empate 1-1 frente al Mallorca, por la quinta fecha de la Liga de España.

El cordobés, frustrado, murmuró "siempre a mí" al llegar al banco de suplentes, gesto que expuso públicamente su malestar.

Alvarez tuvo la chance más clara en la primera parte, pero su remate desde los doce pasos fue atajado por el arquero local Leo Román y el marcador se mantuvo en cero.

Luego, Simeone sustituyó a Alvarez por Alexander Sorloth, decisión que derivó en un visible gesto de disconformidad del ex River.

Sin embargo, el ingreso del noruego tampoco resultó: fue expulsado en el segundo período, poco después de que Conor Gallagher pusiera en ventaja parcial al Aleti.

Enseguida, Vedat Muriqi selló el empate y prolongó la irregularidad del equipo del Cholo -donde de entrada jugó su hijo Giuliano, Nicolás González e ingresó Nahuel Molina-, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales.

En conferencia, Simeone justificó el cambio: "Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente". Y sobre el fastidio del cordobés, el técnico restó dramatismo: "Todos se enojan cuando salen".

Alvarez volvió a jugar tras superar una lesión que lo había marginado de los últimos partidos, pero su aporte ofensivo volvió a ser insuficiente para un Colchonero que acumula frustraciones.

En cinco fechas de Liga, la "Araña" sólo completó un encuentro entero y suma apenas un gol y una asistencia.

Con el 1-1, el Aleti quedó a nueve puntos del Real Madrid, líder del campeonato y escoltado por Barcelona, que superó 3-0 a Getafe con dos tantos de Ferrán Torres y uno de Dani Olmo.

Otros resultados fueron Elche 1-Oviedo 0 y Rayo Vallecano 1-Celta 1.

Posiciones en la Liga de España

Liverpool lidera en soledad

Arsenal y Manchester City igualaron 1-1 este domingo por la quinta fecha de la Premier League, en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres.

El delantero noruego Erling Haaland abrió el marcador de entrada para los Citizens, pero el brasileño Gabriel Martinelli igualó el encuentro en la agonía.

Este resultado favoreció al Liverpool de Alexis Mac Allister, que logró escaparse en la cima con una diferencia de 5 puntos respecto de los Gunners y es el único que ganó todos los duelos disputados. Por su parte, los comandados por el español Josep Guardiola cayeron a la novena posición con 7 unidades.

En el resto de partidos de la fecha, el Aston Villa de los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía igualó 1-1 ante Sunderland con gol de Maty Cash para los Villanos y Wilson Isidor para los locales. Además, Bournemouth y Newcastle empataron sin goles.

Posiciones en la Premier League







