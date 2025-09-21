El segundo largometraje dirigido por Dolores Fonzi, Belén, tras su ópera prima, Blondi, también la tiene delante y detrás de cámara. En Belén, se recrea el caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión y luego absuelta por la Corte Suprema provincial ante la criminalización de un aborto espontáneo. Con un destacado elenco local al que se suman Luis Machín, César Troncoso y Julieta Cardinali, Belén cuenta también con actuación y un rol de co-guionista de Laura Paredes, actriz y miembro del grupo Piel de Lava. La historia detrás de Belén es una crónica de injusticia, lucha y reivindicación social sobre la joven tucumana que fue encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo, convirtiéndose en un símbolo del movimiento por el derecho a decidir en la Argentina. La película se estrenó en cines argentinos seleccionados este jueves y próximamente estará disponible en Prime Video, en 240 países y territorios alrededor del mundo.

La abogada Soledad Deza y Fonzi se unen en una película que denuncia las falencias del sistema judicial a través de una historia real. La producción ya ha sido preseleccionada para competir por ser la representante del cine nacional para los Premios Oscar. Es también una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo. El film sigue a la joven acusada de cometer un aborto ilegal, y la lucha de Soledad Deza, una audaz abogada que arriesga todo para asumir un caso tan controversial como decisivo. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de la joven se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras. Producida por K&S (el equipo detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén forma parte de la Competencia Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, que se está desarrollando en el País Vasco.

En 2016, Fonzi subió a recibir un Premio Platino por su brillante actuación en La patota, de Santiago Mitre. Se expresó en contra del caso de Belén, la joven presa injustamente por un aborto espontáneo. Leticia Cristi, productora de la película, estaba en la sala y le preguntó quién era Belén. Luego se publicó el libro de Ana Correa. Compró los derechos la productora K&S, y en aquel momento habían pensado en Fonzi para el papel de Soledad Deza, pero todavía la actriz no había dirigido. "Ellos no tenían director, no tenían escritor y, de repente, salió Blondi y les pareció que era apta para la tarea, me la ofreció Leti, y acá estamos", cuenta la actriz y directora de un film duro, áspero, pero a la vez muy digno, sin golpes bajos y de una honestidad intelectual como la que siempre demuestra Fonzi, tanto en cámara como en sus apariciones públicas.

-¿Qué te despertó el libro de Ana Correa?

-El libro de Ana Correa tiene un formato medio crónica de reportes cortos, que es muy entretenido de leer. Además, tenía un montón de datos concretos. En un capítulo estoy yo con ese cartel que subí en esos premios que tenía que ver con la prensa internacional y cómo había empezado. Y también usamos el libro de Soledad Deza sobre el caso, que es un libro más técnico, de alguna manera, pero también tenía mucho dato, así que había de dónde agarrarse.

-¿Y recordás el momento que te enteraste del caso? ¿Qué sentiste en aquel momento?

-Sí, me llegó que estaba Belén presa injustamente en una cárcel de Tucumán hacía dos años y no lo podía creer. Entonces, cuando me fui a México, sentí indignación. Y el tratar de visibilizar una injusticia de esa magnitud hizo que hiciera el cartel.

-¿Cómo fue el trabajo de escritura con Laura Paredes?

-En el equipo estábamos Laura, Carito Santos y yo. Había una versión previa de otros escritores. No sé qué porcentaje de eso quedó, habrá quedado un formato, una escena... Cambiamos todo y, entonces, fue juntarnos, armar escaleta, después pensar en los diálogos, pensar qué era lo más importante, cómo afinar todo el material para que esté buena. Así que nos juntamos y en tres meses la escribimos y después tuvimos el green light de Amazon bastante rápido, así que pudimos empezar a corregir nomás.

-¿Y el guión mantiene la fidelidad al libro de Correa?

-No. El libro está escrito de manera literaria y no tiene nada que ver con un guión. En el guión, los datos que están en el libro de Ana Correa, por supuesto que sí jugaron un rol muy importante, pero también el libro de Soledad Deza sobre el caso. O sea, había datos de color muy interesantes en los dos libros.

-¿Se respiraba tensión en el set en la primera escena?

-Sí, fue muy tenso. Había gente que se iba llorando del set. No aguantábamos, fue duro, duro, duro. Hay una foto mía que le acerco un cigarrillo a Camila Plaate, porque fuma y estaba en la camilla desde hacía un rato. Entonces, fui a darle también algunas notas para la escena, para que corrigiera, y me puse a llorar. Casi me muero. Entonces, ella estaba sentada y yo la estaba dirigiendo, pero llorando, lo cual es absurdo.

-¿Cómo viviste meterte en la piel de esta abogada y su lucha por la verdad y el esclarecimiento del caso? Como directora, ¿qué le pediste a la actriz Dolores Fonzi?

-Más que nada estar presente, porque si hay algo que Soledad Deza hizo fue poner el cuerpo, sin exagerar su presencia; o sea, sin pecar de abundante ni pecar de invisible, en una medida justa su presencia y su existir mientras procesaba que estaba a cargo de un caso muy importante y que si ella no lograba sacarla era algo terrible. Era importante estar sin molestar, ir avanzando, ir midiendo las consecuencias y con esa presión que ella sentía realmente de tener que sacarla de la cárcel, como actuar algo contenido entre el miedo, la voluntad, las ganas de sacarla, la ilusión de que eso era posible, pero siempre con un cuidado de que no pasara.

-Y la indignación también, ¿no?

-También, pero hay algo de la indignación que igual tiene que ser mordida para que no moleste, porque más indignada claramente estaba Belén. Entonces, ella tenía que estar ahí al servicio de la historia, a la vez sufriendo, pero sin ser la protagonista, aunque sí lo fuera, digamos.

-Laura Paredes dijo en una entrevista con Diego Brodersen en este diario: "Nuestra Belén era un personaje que tenía que estar en un punto justo entre la no victimización y la fragilidad de estar en esa situación terrible". ¿Cómo fue el trabajo para encontrar ese punto justo?

-Un poco como lo de Soledad, ¿viste? Es un borde, es una bisagra, podés caerte del lado de la victimización total y la solemnidad, o no. O caerte para el otro lado y quitar tanto la solemnidad tanto que perdés seriedad. Creo que había ahí algo en la naturaleza de la actriz Camila Plaate, en su manera de ser, de existir en el mundo. Y cómo está escrito el guión, porque no se regodea en la victimización para nada. Usa la victimización como estrategia política. O sea, le hace entender que ella es una víctima de la situación, pero no revictimizándola. Usar la victimización como una estrategia política de hacerle entender a ella que ella no era la culpable de lo que había pasado, sino que había sido víctima de un sistema. Pero después no es que queríamos a la víctima perfecta, la frágil, la que no hace nada, la que no sé qué. O sea, había que hacer el juego de una víctima de un sistema, pero que ella no se sintiera identificada con la figura de víctima.

--Más allá del tema y del arco dramático, ¿qué desafíos implicó esta película en relación con Blondi?

-Bueno, es cuatro veces más grande a nivel recursos, se hizo en mucho menos tiempo; o sea, como mucho más apretado: el guión fueron tres meses, la preproducción tres meses, el rodaje por ahí y el montaje. En un año, estaba lista la película. Fue un desafío. Siento que si estás conectado con el guión y con el material cada película te pide lo que necesita y Blondi necesitaba un tipo de cine y Belén, esto, una película de juicio, más clásica en un sentido, jugar con una luz y que el encierro fuera característico de una sequedad y de una cosa estéril. También, que afuera estuvieran el movimiento de mujeres, el color y la cámara viva. Esos conceptos que te los vas agarrando para poder encontrarle un marco teórico a la película, pero realmente no siento que haya tanta diferencia entre las películas en cuestiones de humanidad. Sí me interesa mucho mostrar todas las capas. Cuanto más personal sea la película, más universal se vuelve. Y hay algo de eso que creo que sucede en Blondi y en Belén.

-¿Qué te interpela del tema de la maternidad teniendo en cuenta que está presente en las dos películas, aunque de diferente manera?

-Siento que nunca voy a poder dejar de hablar de eso. Soy mujer, soy un ente político solo por el hecho de ser mujer y madre y hay algo de las maternidades que no termina de cuajar porque claramente las injusticias de quién se hace cargo, cómo, de la carga mental de la mujer o no, si el hombre vive estresado, pues no; o sea, cómo se divide esa tarea tan compleja de la existencia de la humanidad. Y claramente seguimos viendo que es de manera desigual. Entonces, es imposible no mostrar un vínculo súper cercano o un vínculo lejano, pero hay algo de la maternidad que como mujer, madre además, me atraviesa. Por ejemplo, Belén, que no es una película militante básicamente, y que tampoco es un documental sobre la ley del aborto, incluye a todo el mundo. Es una ficción que es la épica del camino del héroe, que puede ser un hombre, una mujer o cualquiera y cómo le llega a este ciudadano común que, en esta situación es una mujer, un caso que le va a cambiar la vida a ella y a los demás. Si fuese una película de juicio de hombres, no lo verías al varón yendo al supermercado, haciendo la cama, esperando la comida de la señora. Como es ella, sí vemos el entramado interno de la familia común: ella tiene que ir al acto de colegio, ocuparse de las rifas y esas cuestiones. Eso es el feminismo. El feminismo es mostrar las ventajas y desventajas que tiene cada persona y que cada uno se sienta expuesto o no a eso que está viendo. En general, ves películas de juicio de los '90 que son súper clásicas, pero no existe la vida hogareña del personaje porque como los hombres no se ocupan de eso, entonces no existe en la narrativa.

-Por la experiencia de haber viajado a Tucumán, donde sucedió la historia, ¿notaste que persiste algún tipo de miedo en las mujeres de allí a que se vuelva a repetir una situación de injusticia como aquella?

-Sí, cuando nosotros hacíamos casting de esta película, las chicas eran todas muy jóvenes, y contaban que el caso Belén en sus memorias de adolescencia era como "El hombre de la bolsa". Como el mito "Ojo con tener relaciones sexuales porque te podés quedar embarazada y si quedás embarazada, podés ir presa". El miedo, como nosotros en los '90 con el HIV, ellas lo tienen con el caso Belén. Y lo comprendés porque sigue sucediendo. Inclusive en Tucumán, Soledad Deza hasta el día de hoy está atendiendo casos de pibas que tuvieron abortos en avalancha en el baño del hospital porque se sentían mal o cuestiones y que terminan siendo juzgadas.

-¿Y cuánto ayudaron los movimientos feministas a la visibilización del drama de Belén?

-Completamente. Soledad muy astutamente pudo ir sumando gente y eso se fue expandiendo. Mariana Carbajal fue la primera que sacó una nota sobre el tema y eso empezó a tirar hacia un lado, a abrirlo y ahí entré yo también más adelante con lo del cartel. Empezando por Soledad, que fue la que termina agarrando el caso cuando la condenan, y logra sacarla en cuatro meses. Veníamos del Ni Una Menos, que fue en 2015; esto era en 2016, pero fue claramente gracias al movimiento de mujeres.

-El caso Belén es la piedra fundacional de la marea verde, ¿no?

-Bueno, en el 2014 a ella la meten presa. En 2015 es el Ni Una Menos y el Ni Una Menos se junta con la militancia para sacarla de la cárcel. Y creo que es ahí la conjunción entre el Ni Una Menos y Belén y ya después Diputados y todo.

-¿Qué te provoca que en la Argentina haya existido un caso como el de Belén?

-Me provoca la lamentable sensación de que estamos acostumbrados a vivir ese tipo de casos y que vivimos en un país donde la Justicia está en manos de gente que, en general, es incapaz de ejercerla. Entonces, el cambio tiene que ser sistemático. Uno puede militar y es obvio que este caso sentó jurisprudencia en un montón de situaciones, pero todavía hay un montón. A mí me hablaban abogadas y me decían: "Estamos esperando la película, pero no sólo para verla, sino también para que saque de los grises a un montón de chicas que están en situaciones de ilegalidad con respecto a los derechos reproductivos y que están siendo juzgadas por confusiones hospitalarias, donde hay gente que cree que puede juzgar sin pruebas". Es lo que pasó con Belén y sigue pasando. Con este presidente que tenemos ya estoy curada de espanto.

-¿Crees que cambiaron muchas cosas en el país para que no se repita un caso como el de Belén? ¿O notás un retroceso ahora en la sociedad argentina?

-Por un lado, siento que todo ese trabajo que el Movimiento de Mujeres trae, y acompañado de herramientas de organización y de trabajo colectivo que es muy importante, ya es nuestro. Eso nos lo ganamos y es un patrimonio del feminismo, de las mujeres. Por otro lado, la contraofensiva de eso son las operaciones de vapulear el trabajo colectivo, las marchas, la protesta social, se les pega a los jubilados, se le pega a un fotógrafo en la cabeza. O sea, es duro lo que se opone a lo que nos ganamos. Y por algo nos quedamos en el molde y creemos que tenemos que pagar cierta culpa de un esfuerzo que nos lo ganamos. Lo importante de la película es que vuelve a reconfirmar o trae ese aire que fue fresco en ese momento, que después dejó de serlo porque hubo una operación para que eso dejara de ser fresco justamente porque les conviene. O sea, divide y reinarás. Y la película vuelve a traer esa sensación de que si se pudo en ese momento lograr la unión colectiva, hoy también se puede. Y eso para mí es lo que está latente y no hay que olvidar. La película reconfirma la esperanza de que puede haber un movimiento más grande que diga "No, hasta acá".