Un Boeing 777-260 (LR) de Ethiopian Airlines, que había partido del aeropuerto de San Pablo-Guarulhos con destino a Ezeiza, declaró este sábado en la noche una emergencia por “mínimo de combustible”. El episodio ocurrió mientras el vuelo ET506 se acercaba a su destino y debió sobrevolar a muy baja altura varias localidades del Conurbano bonaerense, llegando en La Matanza a solo 213,36 metros del suelo.

La situación encendió las alarmas de inmediato. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó los protocolos de seguridad previstos para estos casos y desplegó a los equipos de salvamento y control terrestre en la zona.

Finalmente, el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se concretó a las 20:59 horas, con una demora de 30 minutos y sin consecuencias para los pasajeros ni la tripulación.

Un recorrido a baja altura que encendió la alarma

Los datos de la plataforma Flight Radar 24 confirmaron que el avión sobrevoló distintas localidades de la provincia de Buenos Aires en su descenso de emergencia. Entre ellas se destacan La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.





La trayectoria más crítica se produjo sobre el partido de La Matanza, gobernado por Fernando Espinoza, donde la aeronave llegó a descender a menos de 700 pies de altura. La emergencia obligó a que el aeropuerto de Ezeiza permaneciera cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15 horas, garantizando el arribo seguro del vuelo internacional.

Aterrizaje sin novedades y continuidad de operaciones





Tras la maniobra, Ethiopian Airlines informó que el arribo del vuelo se desarrolló “sin novedades” y que se aseguró en todo momento la protección de los pasajeros, la tripulación y las operaciones aeroportuarias. El mismo avión, luego de la emergencia, operó sin inconvenientes el vuelo de regreso hacia Adís Abeba, capital de Etiopía.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, principal terminal aérea de Buenos Aires, se ubica a 35 kilómetros de la Ciudad y gestiona la mayoría de los vuelos internacionales.

Con sus tres terminales —A, B y C— es el epicentro del tráfico aéreo de larga distancia en el país, lo que subraya la importancia de la rápida activación de protocolos en situaciones como la ocurrida este fin de semana.