La lectura de Una espía en los archivos soviéticos, de Sheila Fitzpatrick, desmonta un prejuicio cruel pero verosímil: los historiadores tienden a ser poco atractivos cuando se corren de su campo específico. A pocos parece importarles la vida de un historiador y, además, la propia espesura de lo que trae al presente parece obligarlo a replegarse como mero transmisor del saber.

El libro que acaba de publicar la editorial Siglo XXI descubre a una gran escritora que se desprende de la fría coraza de la académica consagrada. El género elegido -las memorias- y la época abordada -los años '60, plena Guerra Fría- habilitan un entramado narrativo en el que ambos roles se funden. Fitzpatrick nos cuenta los pormenores de un puñado de años de su vida y, en ese relato, se mezclan y se superponen los sueños fallidos de una generación, las tensiones geopolíticas, las historias de espionaje, las peripecias burocráticas, los romances peligrosos y un irresistible (en este caso el adjetivo adquiere un carácter polisémico) clima de época.





El título es tan ganchero como mentiroso...aunque no tanto. La autora juega con la paranoia que se había instalado tanto en la Unión Soviética como en el mundo capitalista, especialmente en los países enrolados en la OTAN. Todos parecían ser espías, mucho más esa sencilla aunque intrépida australiana, estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford que accedió a un programa para consultar en Moscú archivos estatales nunca antes explorados por investigadores occidentales. Fitzpatrick no era espía (aparentemente), pero merecía serlo. Su trabajo estaba condicionado por intereses cruzados, sospechas y tironeos, pero la joven occidental se movía allí con descuidada naturalidad. Sin ser comunista (se describía como una "anti anticomunista"), trataba de disimular la fascinación que le generaba ese mundo soviético que la abrumaba y apenas empezaba a comprender.

El objeto de su investigación académica era un personaje poco explorado pero clave en los primeros años de la Revolución bolchevique: Anatoli Lunacharski, Comisario del Pueblo para las artes y la educación (Narkomprós), a quien definió en estas memorias como un "humanista que logró vislumbrar un futuro ideal pese a la caótica realidad de la vida soviética".

En la obsesión por obtener datos y acceder a archivos oficiales, Sheila aprendió a lidiar con los rigores burocráticos y a sortear escollos de todo tipo. Pero tejió asimismo una red de vínculos personales y profesionales que le permitieron -muchos años después- ofrecer el plus que la diferenció de los otros "sovietólogos": nadie como ella le tomó el pulso a la sociedad tal como era, despojada de las caracterizaciones polarizadas de la Guerra Fría. Su obra maestra en ese campo es el libro La vida cotidiana durante el estalinismo, también publicado aquí por Siglo XXI.

Entre consultas a expedientes, encuentros insólitos con presuntos agentes de la KGB y coqueteos interesados con la intelligentsia soviética, surge conmovedora y genuina su relación de dependencia intelectual y amor platónico con Igor, un hombre mucho mayor que ella, bolchevique crítico pero orgánico, editor de la publicación "Novy Mir". Escritas ya en la vejez de Fitzpatrick, estas memorias dejan escapar una ligera nostalgia, que también se las ingenia para trascender la ideología.







