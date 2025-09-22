Pese al intento del Gobierno de Javier Milei de desprestigiar a la universidad pública, el programa de la Universidad de Buenos Aires de cursada virtual UBA XXI registró una cifra récord de inscripciones. De a cuerdo a lo informado por las autoridades, se registró un aumento del 18% en los estudiantes inscriptos para iniciar su cursada en el segundo cuatrimestre en la comparación con el año pasado.

Según detalló la casa de estudios en un comunicado, en el segundo cuatrimestre 2025 75.175 estudiantes se inscribieron para cursar materias en modalidad virtual a través de UBA XXI de todas las carreras. De este total, el 28% representa a estudiantes que aún están cursando los dos últimos años de la escuela secundaria, precisó la UBA.

Además, en este segundo cuatrimestre se realizaron más de 112.279 inscripciones al primer examen parcial en las distintas materias que ofrece el programa, lo que representa un aumento de 25% respecto al año anterior.

“Este récord refleja no solo el interés de miles de jóvenes por comenzar su formación universitaria en la UBA, sino también el compromiso de la universidad pública con la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”, señaló María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires.

En este proceso de crecimiento, explicó la institución, resulta fundamental el rol de las subsedes de UBA XXI, distribuidas en distintas localidades del país, ya que estos espacios permiten que estudiantes que viven fuera de la CABA puedan acceder a la cursada, rendir exámenes presenciales y contar con acompañamiento académico en su región.

Qué es UBA XXI

El programa UBA XXI, creado en 1985, permite a estudiantes de todo el país cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) en modalidad virtual, sin límite de edad ni necesidad de haber finalizado la escuela secundaria para inscribirse.

En la actualidad, UBA XXI cuenta con 33 subsedes activas, "lo que amplía significativamente el alcance territorial del programa y facilita que miles de jóvenes y adultos puedan dar sus primeros pasos en la Universidad de Buenos Aires sin necesidad de trasladarse", precisaron desde la casa de estudios.

Seguir leyendo: