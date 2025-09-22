Desde 2006, la justicia argentina condenó a 1.202 personas por delitos de lesa humanidad, mientras que 213 resultaron absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La cifra refleja el esfuerzo sostenido de los tribunales y las fiscalías para juzgar los crímenes del terrorismo de Estado y garantizar derechos a las víctimas y sus familias.

Actualmente, se llevan adelante 13 juicios orales y públicos en distintas provincias, mientras que otras 60 causas fueron elevadas a juicio y 280 continúan en investigación preliminar.

Según la procuraduría, 356 imputados están procesados, 177 en etapa intermedia de falta de mérito, 75 fueron indagados y aguardan resolución, y 502 aún no fueron citados a declarar. Además, 103 personas fueron sobreseídas.

Entre los 539 detenidos, 454 cumplen arresto domiciliario, 63 permanecen en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo, dentro de la guarnición militar, y 22 en cárceles federales y provinciales. La información actualizada trimestralmente permite medir el avance de los juicios y el estado de cada causa, un proceso clave para la memoria y la justicia.

La procuraduría destacó --en la presentación del informe-- que cada sentencia y cada audiencia representan no solo un acto judicial, sino una forma de reconocimiento del daño sufrido por las víctimas. “Los procesos son largos y complejos, pero esenciales para que la sociedad no olvide y para que los responsables enfrenten la justicia”, explican desde el organismo.

A pesar de los avances, el camino sigue abierto: cientos de causas esperan elevación a juicio y nuevas investigaciones continúan.

