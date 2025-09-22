La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una campaña denominada “Soy de Abuelas” al cumplirse, el mes próximo, 48 años de su creación y de la búsqueda de cientos de nietos desaparecidos bajo la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La campaña comenzó este lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, el día de su aniversario.

Así, Abuelas conmemorará un nuevo aniversario con el fortalecimiento de la lucha que lleva casi cinco décadas y, para ello, se propusieron “sumar nuevos donantes mensuales”, “visibilizar su trabajo” y continuar con el encuentro “de los más de 300 nietos y nietas apropiados”.

“Desde el 22 de septiembre y hasta el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad, realizaremos esta campaña para visibilizar nuestro trabajo, la especificidad de las herramientas construidas por Abuelas de Plaza de Mayo y el valor social de nuestra tarea, que hoy necesita ser acompañada también económicamente por la sociedad”, indicaron desde un comunicado oficial.

Por otra parte, recordaron que desde octubre de 1977, la Asociación “encontró a 140 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar” y también contribuyó a que “muchas personas puedan conocer su origen biológico”: “Hemos consolidado y generado las herramientas en torno al derecho a la identidad”, añadieron.

El objetivo de la campaña “Soy de Abuelas” invita a que los ciudadanos “se sigan comprometiendo con la búsqueda”, acompañen “a quienes dudan de su origen” y aporten toda la información que puedan “sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas”. Además, desde ahora, pueden sumarse con un aporte económico “desde $4.800 pesos mensuales para sostener esta tarea”.

“Donar es fácil: Ingresá al link desde Argentina o el exterior y convertite en donante de Abuelas. Quienes se sumen entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, podrán pasar a buscar su sticker de ‘Soy de Abuelas’ por nuestras filiales de la asociación y así llevar el distintivo de esta familia que sigue buscando, hasta encontrar al último nieta o nieto”, concluyeron desde la Asociación.