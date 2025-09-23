Un temporal de lluvia, viento y granizo que la noche del jueves último azotó parte del departamento Rivadavia, dejó sin techos ni paredes a algunas viviendas de habitantes originarios. Esta zona ya fue golpeada por las consecuencias de la crecida del río Pilcomayo,

Mateo Torrez, cacique de la Comunidad Mecle, de Santa María, paraje de Santa Victoria Este, contó a Salta/12 que al menos 7 viviendas quedaron sin techos o con paredes de adobe derrumbadas por las ráfagas de viento.

Si bien la tormenta se abatió el jueves, recién se pudo informar sobre la situación el viernes en la noche, cuando se restableció la energía eléctrica y pudieron contar con señal para las comunicaciones.

Torrez dijo que la Municipalidad de Santa Victoria Este se comprometió a hacer el relevamiento durante el fin de semana, pero eso no ocurrió. Hasta ayer, las familias afectadas continuaban a la espera de que llegara la asistencia.

“Ya hace tiempo venimos avisando que las construcciones deben adaptarse a esta nueva realidad que se va tornando ‘normal’", dijo el integrante del Sistema de Alerta Temprana del Rio Pilcomayo, Luis María de la Cruz.

Su acotación vino a cuento de las viviendas de la zona, que por lo general son precarias y no están preparadas para aguantar fuertes vientos que últimamente se dan con bastante frecuencia.

A la vez, este fenómeno climático que genera alteraciones muy grandes está “fuera de tiempo”, advirtió De la Cruz.

El especialista añadió que ante la realidad que se atraviesa en la zona, en muchas oportunidades sugirieron que "vuelvan a los techos de palo y barro; si quieren, con chapas encima o silo bolsa, para proteger de la lluvia, pero sin dudas es más práctico usar chapas”.

No obstante, sostuvo que las consecuencias se hacen sentir con mayor rigor cuando se “construye sin saber cómo y se usa sin saber cómo usar en caso de viento fuerte”.





"Los errores de construcción y de uso son gravísimos y peligrosos, pues una chapa puede matar y una pared que se cae, también”, subrayó De la Cruz.

Por esto entendió que a la asistencia deberían sumarse capacitaciones para construcciones seguras y de bajo costo, además de las medidas preventivas con el fin de que el viento no se lleve los techos o tire las paredes.

La asistencia

Chapas, alimentos, agua y plásticos. Esos son los elementos de asistencia con los que se llegó a distintos lugares afectados por el temporal, según lo indicó el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Según un comunicado de la cartera provincial, la asistencia había llegado a 12 familias de Rivadavia Banda Norte (tambien Rivadavia), de los parajes La Entrada, El Refugio y Los Baldes. “Recibirán asistencia alimentaria, además de chapas; mientras que en Santa Victoria Este familias de La Curvita, Pozo El Arao y La Esperanza podrán contar también con módulos alimentarios, chapas y bidones de agua”, indicó la comunicación oficial. Recién ayer dijo que habían tomado conocimiento "de alguna familia de Santa María" que también fue afectada por el temporal.

Desarrollo Social afirmó que esta acción es coordinada con los municipios donde residen los afectados. Asmismo, reafirmó "el compromiso de la Provincia de estar presente en el territorio, garantizando respuestas concretas ante situaciones de emergencia”.

Mientras, Torrez dijo que en la Municipalidad de Santa Victoria Este indicaron que debían buscar la asistencia en Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), y no tenían vehículos para buscar esta ayuda. El cacique señaló que esta ayuda es poca porque se limitan a otorgar “un pedazo de plástico y bolsoncito” de alimento. Por ejemplo, para las familias afectadas en La Curvita, Pozo el Arao y La Esperanza, se otorgaban 15 módulos alimentarios de emergencia (MAE), 3 rollos plásticos, 4 chapas y 15 bidones de agua.

Denuncia a Transnoa

Ayer el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, informó que más de 2.000 familias de La Unión y Rivadavia Banda Sur (también del departamento Rivadavia) se encuentran sin energía eléctrica debido a la ruptura de un transformador de la Estación Transformadora La Estrella, cuya operación y mantenimiento están a cargo de Transnoa SA. Ante ello, adelantó que se interpondrá una denuncia penal contra esta empresa.

El funcionario aclaró que el desperfecto no tiene relación con el temporal. Sostuvo que esto es consecuencia de que la empresa transportista carece de equipamiento de respaldo y para dar una solución ahora debe trasladar un transformador desde Catamarca, lo que podría extender la interrupción del servicio hasta el próximo miércoles.

Saravia criticó que pese a las irregularidades, Transnoa perciba entre un 6 y 7 por ciento de la facturación que pagan los usuarios. “Esto es casi un fraude y entendemos que corresponde ir a la Justicia penal”, afirmó.

Especificó que la denuncia se hará por considerar que la situación podría encuadrar en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quienes entorpecen servicios públicos. Y es que al dejar sin luz a la población, impide también el abastecimiento de agua que llega a las viviendas mediante el sistema de bombeo.

Saravia adelantó que se agregará una denuncia contra Transnora en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo al que acusó de incumplir sus obligaciones de control.

“Estamos frente a una empresa que se lleva millones de los bolsillos de los ciudadanos argentinos y no invierte un peso en garantizar el transporte de energía. A esto se suma que el Gobierno nacional suspendió cualquier tipo de inversión en mantenimiento y mejoras, en un contexto ya declarado de emergencia nacional. Si no interviene la Justicia, la situación con vistas al verano puede ser aún peor”, finalizó Saravia.