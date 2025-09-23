En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó el rumbo del plan económico y la nueva toma de deuda, ahora con un salvataje de último minuto de Estados Unidos para que la gestión Milei llegue con el dólar tranquilo a las elecciones de octubre, y aseguró que Milei y Caputo son dos “pobres pájaros” que “cometen una fechoría, un delito imprescriptible como impagable es la propia deuda”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Para Milei era inmoral contraer deuda. ¿Lo escucharon? Si uno lo piensa bien, tenía razón esa versión de Milei. Es inmoral y bochornoso.

Una vez acompañé a mi tío Pedro hasta la casa del usurero más conocido que había. Todos sabíamos que era el que prestaba plata en el pueblo. Qué tristeza me daban sus explicaciones a ese hombre de barba larga, sentado en un taburete, que pasaba billetes de una mano a la otra mientras hablaba. Y ni lo miraba a mi tío. Levantaba la vista y lo sobraba al infeliz de mi tío que juraba un pago el mes siguiente cuando volviera de la cosecha como peón de campo. La mirada gris del hombre, la frialdad, pero también el tono paternal y mi tío allí, mirándome a mí con doce años como pidiendo apoyo, u ofreciéndome como garante de sus promesas. No te voy a mentir delante del botija, parecía explicarle al usurero.

Sí, la deuda es un compromiso que se toma de rodillas, una debacle para la moral. Y cuando esa deuda se contrae en nombre de millones, es un crimen. Los dos pobres pájaros que viajan ahora mismo a Estados Unidos cometen una fechoría, un delito imprescriptible como impagable es la propia deuda.

Cuando a Milei se le olvidó que tomar deuda es inmoral, dijo que no lo haría porque ahora tenía déficit cero. Ya no era un problema de moral o no. Fue hace unos meses. Lo escucharon en la apertura. Pero Milei es cualquier cosa. No califica como mentiroso, no tiene estilo. Es apenas un pobre delirante que las corporaciones pusieron ahí, sin necesidad de elegirlo. Una derivación inevitable del plan diabólico de robarse un país, arruinando la política y la democracia para sustituirlas por lo peor de la sociedad. Eso que representa en todos los aspectos.

Llegaron hace un ratito a Nueva York. Veremos un abrazo con Trump y una foto con Georgieva con los pulgares levantados. Una imbecibildiad insoportable a esta altura. Trump dirá un chiste y soltarán una carcajada para transmitirnos la felicidad del momento. Georgieva entregará su sonrisa leve de campesina búlgara, pero campeona de los rascacielos. Todo con la música de fondo de un anunciador en la entrada de un circo, pasen y vean, un espectáculo único en el mundo.

Hoy la mafia de Clarín celebra a Estados Unidos y sus préstamos, el pum para arriba de los bonos, que bajó un poquito el dólar, que el riesgo país está nada más que en el triple del 2015, cuando decían que 400 puntos era la entrada del infierno. Hoy lo celebran en tapa. Como dijo Milei, todo es una gran inmoralidad.