La Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará del 2 al 18 de octubre en Argentina, con Boca y San Lorenzo como representantes locales, campeonas del Apertura 2024 y del Clausura del mismo año.

Boca ya cerró la primera parte del torneo con un triunfo 2 a 1 sobre SAT y clasificó a los Cuartos, que los disputará post Libertadores. En 2022, Las Galdiadoras quedaron en las puertas de la gloria ante Palmeiras, por eso este año tendrán su esperada revancha.

El formato de la Copa Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina la disputan 16 equipos, en un total de 32 partidos. Corinthians es el último campeón.

Los encuentros se disputarán en dos sedes: la cancha de Deportivo Morón, con capacidad para 32.350 personas, y el Estadio Florencio Sola de Banfield, para 34.900.

La fase inicial enfrenta a 4 grupos

A: Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready y Santa Fe.

B: Boca, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroviaria.

C: Sao Pablo, San Lorenzo, Colo-Colo y Olimoia

D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional y Universidad de Chile

Boca ya confirmó su lista de convocadas y tendrá su debut el jueves 2 a las 16, contra Alianza Lima. Mientras que San Lorenzo se medirá con Sao Pablo, el viernes 3 a las 20.

La fecha 9 del "Segundo Torneo"

Las Gladiadoras tienen jornada libre en el cierre de un Clausura que todavía tiene que definir al resto de los equipos clasificados.

Hasta el momento, Belgrano, Banfield y Racing completarían los cuatro equipos que pasan directamente a Cuartos.

SAT, Newell's, Independiente y San Luis FC por la Zona A. Y River, Talleres, Gimnasia y San Lorenzo, por la Zona B, jugarían los Octavos. Las finales serán 10 y 14 de diciembre.

El Torneo Apertura, disputado en el primer semestre, fue para Newell’s. Debe esperar por el ganador del Segundo Torneo para disputar la clasificación a la Libertadores 2026.

La agenda de la Selección

Desde el próximo mes también se jugará la Liga de Naciones, el campeonato de clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Argentina debuta contra Paraguay el 24 de octubre a las 19.30 en cancha de Argentinos Jrs.

Uruguay vs Argentina será en Montevideo el 28 de octubre. El año se cerrará con Argentina- Bolivia el 2 de diciembre.