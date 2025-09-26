Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas brutalmente asesinadas. Este miércoles sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.
Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de La Tablada. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.
Por el triple femicidio, la Policía detuvo a cuatro sospechosos -dos hombres y dos mujeres- y las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes.
Ni Una Menos convoca a una manifestación para este sábado
La organización Ni Una Menos convoca a una movilización para este sábado desde las 16.00 de Plaza de Mayo a Plaza Congreso, para exigir justicia por los femicidios de Brenda, Morena y Lara. "Este sábado nos movilizamos porque organizamos la bronca en la calle!", escribieron en sus redes sociales.
"No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Hay pibas pobres asesinadas. ¡El Estado es responsable! ¡Ninguna vida es descartable! Ni Una Menos. ¡Vivas, libres y con derecho a decidir nos queremos!", completaron.
Último adiós a Brenda Del Castillo y Morena Verdi
Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, serán enterradas este viernes desde las 10 hs en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
Cómo es la prisión de Melchor Romero
El complejo de Melchor Romero, donde quedaron alojados los cuatro detenidos por el triple crimen de las jóvenes oriundas de La Matanza, fue refaccionado en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos.
Todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y cada módulo puede albergar a 48 personas; además, el predio -ubicado en 520 y 181- está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once puestos de vigilancia.
Asimismo, hay dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina.
Los cuatro detenidos fueron alojados en Melchor Romero
Los cuatro detenidos, dos hombres y una mujer, por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena se negaron a declarar este jueves y fueron alojados en el penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.
Allí quedaron alojados los imputados por el asesinato de las adolescentes, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años); María Celeste González Guerrero (28); Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).
Habló el nuevo fiscal de la causa en la que se investiga el triple homicidio
Adrián Arribas informó que ya recibió la causa en la que se investiga el homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.
El fiscal sostuvo, en comunicación con LN+, que mantuvo una reunión con el jefe de la policía de la Provincia y que tiene programada una audiencia con el jefe de la DDI departamental para mañana por la mañana. Allí, recibirá más información sobre la causa.
Arribas destacó que el caso se trabajará con celeridad, al igual que los demás crímenes en los que interviene la fiscalía a su cargo, la que se dedica específicamente a la investigación de homicidios.
“Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”, dijo el Obispo de San Justo
Tras la conmoción que desató el triple femicidio en Florencio Varela, por una presunta organización criminal, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo Horacio García, advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares y la falta de respuestas del Estado.
“En los barrios es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles”, expuso el religioso.
Y sumó: “Aparecen las noticias solo cuando son hechos aberrantes y fuertes, como los de esas tres chicas, pero este es un tema de todos los días. Hay un montón de muertes anónimas que no llegan a la situación de exposición mediática que van pasando”.
“Convivimos con esa realidad. Lo que peor es que ya no me asombro. Nos duele”, subrayó.
García vinculó el brutal triple crimen de las jóvenes con otros hechos trágicos, como la muerte de Daniel Barrientos -el chofer asesinado en La Matanza- y otros recientes asesinatos que involucraron a los hermanos de la comunidad boliviana por la toma de terrenos.
Según el sacerdote, los homicidios reflejan el creciente poder de las mafias y las organizaciones criminales en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los familiares realizaron una nueva manifestación en La Tablada
Luego de dar el último adiós, los familiares y amigos de las víctimas de un brutal crimen en Florencio Varela realizaron una nueva manifestación en La Tablada, en la rotonda de La Tablada, cerca de los monoblocks donde vivían.
La manifestación fue para renovar el pedido de Justicia por las tres jóvenes, Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, quienes fueron asesinadas brutalmente en el marco de una venganza narco, luego de que en una oportunidad anterior una de ellas le robara droga a un miembro del clan.
Las torturas fueron transmitidas en vivo y habrían sido un mensaje para el resto de los integrantes de la organización. Según dijo el propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en ese vivo uno de los narcotraficantes habría dicho “esto pasa si me robas droga”.vistas por última vez el viernes pasado en Ciudad Evita. La manifestación contó con la participación de organizaciones feministas y personas autoconvocadas, y fue acompañada por una fuerte presencia policial.
Georgina Orellano: "Nuestros cuerpos están habilitados para ser descartados de la sociedad"
El triple femicidio de Florencio Varela abrió una discusión en los medios de comunicación sobre por qué se trata de un delito por razones de género. Consultada al respecto, la Secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, contextualizó el hecho y apuntó al entramado de discursos que desde el oficialismo y, en particular, a través del Ministerio de Justicia se fogonean en relación al feminismo y las discusiones sobre el género.
"Justicia para las tres": el pedido desesperado de la mamá de Lara Gutiérrez
Estela, la madre de Lara Gutiérrez, exigió "justicia para las tres chicas", con la voz entrecortada por el llanto, en la salida del velatorio, que se realizó en la cochería Dauria de San Justo.
Al salir, mostró un retrado de su hija a las cámaras, al mismo tiempo que abrazaba a sus hijos pequeños.
Casi sin poder hablar por el llanto, la mujer hizo un llamado a las autoridades y renovó el pedido de Justicia por su hija, por Morena y por Brenda.
Minutos después de las 20, el féretro de Lara partió hacia el cementario de San Justo, donde será sepultada.
“No pude derramar ni una lágrima todavía”: el dolor del abuelo de Morena y Brenda
Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencio Varela, expresó que “no pudo derramar ni una lágrima todavía” por los crímenes de sus nietas.
“Me van a ver todos los días en el Congreso”, advirtió el hombre durante el velorio de sus nietas en San Justo.
En este sentido, se preguntó “¿Tan solos nos van a dejar los políticos?”, aunque reconoció que “confía en la Justicia” para que se llegue a la verdad de lo que ocurrió.
“No pude derramar ni una lágrima todavía”, manifestó Antonio, quien sufre el dolor y la tristeza por los salvajes homicidios de Morena y Brenda.