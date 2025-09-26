Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas brutalmente asesinadas. Este miércoles sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.

Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita , cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de La Tablada. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.

Por el triple femicidio, la Policía detuvo a cuatro sospechosos -dos hombres y dos mujeres- y las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes.