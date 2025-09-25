El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció un aumento para los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan . Sin embargo, desde la institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios reclaman que se trata de un “parche” y anunciaron que continúan en jornada de paro y movilización.

El Ministerio de Salud de la Nación acordó con el Consejo de Administración del Garrahan una suba de $450.000 para el personal sanitario y de $350.000 al resto del personal. Según fuentes de Salud, a diferencia de la ley que impulsó el Congreso, este aumento abarca a toda la asistencia médica y no solamente a quienes se dediquen al ámbito pediátrico.

Pero para el secretario General en la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, esto es "relativamente así”. “Han anunciado un bono, no es algo que vaya fijo al sueldo básico, por cuatro meses. Igual esto no es una solución al conflicto, por eso hoy seguimos con el paro. No se nos escapa ni por un momento que este dinero que aparece es resultado de la lucha”, expresó el sindicalista, en diálogo con la 750.

“Durante todos estos meses nos dijeron que éramos ñoquis, que no iban a dar ninguna suma con los recursos del hospital y fue la lucha del trabajador la que los puso contra las cuerdas en un contexto de muchísimo apoyo social y de retroceso del Gobierno”, agregó.

Según Lipcovich, las medidas de fuerza son en reclamo de una “recomposición salarial de verdad”, no solamente un bono.

“Estamos pidiendo que se derogue el veto para que la Ley de Emergencia Pediátrica sea una realidad. Pedimos que no haya discriminación porque el bono discrimina a parte del personal: le dan 100 mil pesos menos a los que son del tramo logístico cuando lo srecursos del hospital son furto del trabajo mancomunado de todo el mundo y, además, se descubrió hace pocos días que las autoridades que nombró Milei tenian retenidos en forma indebida 20 mill millones de pesos en un fondo de inversión”, denunció.

“Indudablemente lo vemos como un logro importante, porque en un país donde la mayoría de los sindicatos firman por un uno por ciento mensual, esto para muchos compañeros representa un ingreso importante, pero es transitorio”, destacó.

Por último, contó que el Hospital Garrahan tuvo un superávit gracias a que congelaron el salario de los trabajadores por meses y, sin embargo, el aumento es sumamente magro.

“El Garrahan tiene un presupuesto que en 2024 y 2025 fue el mismo de 220 mil millones de pesos de los cuales el 80% lo pone Nación y el 20% la Ciudad de Buenos Aires. Pero, además está la facturación que se incrementó. Nosotros tenemos un ítem ligado a esa facturación que está congelado hace más de una año y, sin embargo, el balance demuestra que hubo un crecimiento notable, de casi un 100%, con lo cual nos estuvieron robando todos estos meses”, cerró.