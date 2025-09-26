El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Ariel García Furfaro y le dictó un embargo histórico de un billón de pesos en el marco de la causa por el fentanilo contaminado. Se trata de la cifra más alta establecida hasta ahora en el expediente, que investiga la adulteración de medicamentos vinculada a la muerte de al menos 96 personas.