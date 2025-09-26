Si cuando se fundó, en 1955, alguien hubiera dicho que el Instituto Balseiro iba a estar dirigido por una mujer, probablemente lo habrían mirado de reojo y tildado de loco. Por fortuna --y también por una lucha feminista incansable-- las realidades han cambiado y en el presente no provoca tanta sorpresa que una científica de la talla de Graciela Bertolino pase a estar al frente de la institución p
Graciela Bertolino es doctora en Ingeniería Nuclear
Por primera vez en su historia, el Instituto Balseiro será conducido por una mujer
La prestigiosa institución científica de Bariloche cumple 70 años y celebra por partida doble. Bertolino asumirá como titular a partir del 1° de octubre, en un acontecimiento que constituye todo un hito y un síntoma de época.
