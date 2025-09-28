Parte las aguas de su trabajo del siguiente modo: está lo que hizo para pagar las cuentas y está lo que considera su obra. El primer grupo tiene títulos varios, clásicos que en el cable local de finales de la década del ’90 podían aparecer haciendo zapping una tarde de domingo, como Los Beverly ricos (1993) o Pequeños traviesos (1994), comedias familiares entretenidas, pero salidas de la más implacable maquinaria hollywoodense. En una línea de tiempo paralela figuran las películas que Penélope Spheeris hizo empujada por su propia curiosidad, como la genial trilogía The Decline of Western Civilization, clásicos indispensables entre los documentales de rock. Dedicada a culturas juveniles de los ’80 y ’90 en la costa oeste estadounidense, la saga ya acumula más de cuatro décadas rebotando en internet, en versiones fragmentadas o pirateadas. Ahora, las tres películas pueden verse online, completas y en alta calidad.



Entender y revisar la papelería legal de su trabajo a Spheeris la fastidia bastante. Por eso no tiene ni una sola pista sobre por qué la trilogía se publica justo ahora en plataformas, aunque sabe que la decisión debe estar en algún contrato firmado. De todos modos, está feliz con que el acceso a estas valiosas películas ahora sea gratuito. “Cuando hacés una producción de manera independiente tenés que aprender muchísimo sobre cuestiones legales y derechos”, explica. “En algún punto te convertís en tu propio abogado, que es lo peor que le puede pasar a alguien que viene del punk”.

Las tres entregas de The Decline of Western Civilization que ahora están disponibles en el canal de YouTube de la distribuidora Shout! Studios se ocupan de subculturas juveniles de algún modo vinculadas a la música. La primera se mete con la escena punk angelina de fines de los ’70 (X, Germs, Alice Bag, Black Flag, Circle Jerks); la segunda con el auge del metal en la década siguiente (Alice Cooper, los muy lúcidos Megadeth y un magnético Ozzy Osbourne) y la tercera regresa al punk, esta vez siguiendo a un grupo de chicos que vive en la calle. En el comienzo, para Spheeris, no hubo ningún tipo de ambición de saga: “Mis amigos punks no lo entendían. Los otros, los que me habían quedado de la universidad y que ya estaban en la industria del cine mainstream, tampoco. Me decían que filmar una sola película sobre punk era una estupidez total, que iba a perder tiempo y dinero, y me querían empujar a que acepte un trabajo en La pícara recluta (1980) de Goldie Hawn, pero yo estaba caliente con la pregunta sobre el punk rock”. Y eso hizo con esta trilogía: dos veces con el punk, una con el metal.

Todavía reside en California. Vive junto a su pareja (a quien conoció filmando la última de estas películas: él era uno de los punks que vagabundeaba por las calles de Los Ángeles) y un total de trece animales, entre perros y gatos. Por estos días, la directora trabaja en un libro que cuenta sus memorias. Su particular infancia como parte de una familia itinerante (su padre era un showman griego-estadounidense que dirigía un circo ambulante en el sur de Estados Unidos) hizo de sus primeros años de vida una temporada de carpas y casas rodantes, lo que le dio desde chica una perspectiva cercana sobre formas de vida muy poco tradicionales e influenció su sensibilidad como cineasta, en especial en su interés por las subculturas. Además de su autobiografía, Spheeris está trabajando en la cuarta entrega de la saga, aunque no quiere decir absolutamente nada sobre su contenido.

TODAS ESAS COSAS

De las cientos de películas que retrataron distintos momentos del rock, el punk o el metal, las de Penelope, producidas con más inteligencia y sensibilidad que presupuesto, sobreviven por su particular forma de mirar y preguntar. En la primera entrega de la trilogía, en la que la música tiene una presencia mucho mayor respecto a las que siguieron, las escenas de conciertos están filmadas con paciencia. El ojo de Spheeris mira de cerca, casi siempre desde el calor del pogo, y se queda allí largos ratos, contemplando a un joven y enfurecido Ron Reyes (Black Flag) o los gestos del inquieto (e inquietante) cantante de los Germs, Darby Crash. “Entendí que necesitaba un camarógrafo particular, alguien que pudiera transmitir el movimiento, los golpes que se sienten en este tipo de conciertos”, dice Spheeris. Terminó contratando a Steve Conant, que trabajaba filmando a los Lakers: estimó que si podía con la velocidad y fricción del básquet, iba a poder con los enérgicos empujones de unos punks de veintipocos años.

Hay una escena filmada en la iglesia abandonada de Hermosa Beach donde vivían los Black Flag, en la que su habilidad para escuchar y preguntar se luce como en ningún otro momento de la trilogía. La directora es atrevida y hace preguntas invasivas (¿dónde dormís? ¿por qué querés vivir acá? ¿cuánto ganás por semana?), pero es lo suficientemente cuidadosa como para que los músicos respondan con una naturalidad que parece la de una conversación privada.

Casi una década después de la primera película, Spheeris volvió a la carga para ocuparse de los años del metal y el hard-rock, un momento más glam, de estrellato masculino inflado hasta su explote. La frase de apertura es bastante elocuente: “Esta película es sobre metal, guitarras, todas esas cosas”, dice Gene Simmons. “Pero eso es solo la mitad de la historia, porque la verdadera magia son las fans”. Esa idea flota sobre todo el documental, particularmente en las entrevistas que Paul Stanley da recostado sobre una cama, rodeado de chicas que le sonríen. También hay momentos que bordean lo autoparódico, como las escenas en las que Chris Holmes de WASP, sentado en un inflable dentro de una pileta cuenta a Spheeris sobre afición por las mujeres y sus problemas con el alcohol mientras vacía una botella de vodka en su boca. A un metro, la madre de Holmes, sentada en una reposera, mira a su hijo, asiente y sonríe.

Si en The decline I se ve a Crash preparar un desayuno, en la segunda parte de la saga vemos a Ozzy Osbourne haciendo lo propio con torpeza y resaca, sirviendo jugo de naranja afuera de un vaso mientras habla de la vida que lleva con Black Sabbath. La escena parece la precuela del reality show familiar que MTV iba a emitir una década después, entre 2002 y 2005. Ella fue, de hecho, una de las primeras personas en detectar lo tremendamente atractivo y gracioso que era verlo funcionar al frontman mucho más allá de contextos musicales. “Fui amiga de Sharon y Ozzy desde el ’98. Intentamos filmar una comedia que se llamaba Being stars, pero nadie quería producirla porque decían que Ozzy no era divertido. ¡Increíble! Creía que me estaban jodiendo. Ozzy era la persona más genial de este mundo y tenía un sentido del humor extraordinario”. Spheeris luego trabajó registrando el Ozzfest de 1999. El material aparece en otro documental suyo, posterior a la trilogía, We Sold Our Souls for Rock and Roll (2001) que sigue de cerca la gira, mostrando shows y backstage.

ANTICIPAR EL FUTURO

La última película de la trilogía iba a ir de una segunda vuelta del punk. Para ese entonces, Penelope ya era un nombre en ese circuito: además de las dos primeras partes de la saga había estrenado Suburbia (1983), una ficción que sigue a unos adolescentes desencantados o expulsados de la vida familiar y que viven en rincones públicos y abandonados de la ciudad. “Ocurrió algo extraño cuando me lancé a filmar The Decline III: muchos chicos que estaban viviendo en la calle, de algún modo tomaban como referencia a los personajes de Suburbia”, dice la documentalista. “No sé si esa película se anticipó al futuro o si, de hecho, esos chicos estaban imitando a los personajes, pero cuando empecé a entrevistarlos, todos trazaban un paralelismo entre la trama de Suburbia y la de sus propias vidas. Me di cuenta que la película tenía que ser sobre la marginalidad”.

Cuando se encontró con ese grupo, la película giró de un documental musical hacia uno que tiene al punk como telón de fondo (hay escenas de shows y entrevistas a Naked Aggression, Resistance y Final Conflict), pero que pone sobre todo al frente las historias y los modos de sobrevivir en la calle de estos chicos: pidiendo dinero, robando o dejándose tomar fotos por gente que los encuentra “exóticos”. Por eso en la tercera parte de la trilogía no es una estrella de rock la que prepara un desayuno frente a la cámara, sino Eyeball, uno de los adorables adolescentes que una Spheeris más adulta (pasaron casi 30 años entre la primera y la última película de la trilogía) retrata con ternura en el final de su saga.

“Recuerdo que cuando me acerqué a esos chicos que quería como protagonistas de la tercera película muchos me decían que no podía filmarla yo, que tenía que hacerlo Penélope”, dice Spheeris. De algo de esa especie de “capital underground” quiso hacer uso Green Day en 2004, cuando la banda propuso a la directora proyectar la primera parte de la trilogía en la presentación de su álbum American Idiot. “Iban a tocar en un gran estadio y abrir con la película. Querían pagarme un dineral, la millonada que seguramente habrán ganado exprimiendo la etiqueta del punk mientras hacían una música pop muy superficial”, dice. “No estuve dispuesta a venderles la credibilidad que armé con mi propio trabajo, ¡que se la consigan solos!”.

LOS VEINTE Y LO GENUINO

La directora lleva casi medio siglo actualizando y resguardando una obra que ya sobrevivió a quema de películas y cambios de formato. Primero, porque un laboratorio perdió los negativos originales. “No tenía dinero para pagar algo decente, así que mis cintas habían quedado en una empresa muy barata que usaban las productoras de cine porno”. El laboratorio tenía que deshacerse de todas las películas que almacenaba antes de su cierre, asi que puso un aviso en la revista Variety para avisar a sus clientes que las retiraran o las quemarían. “Nunca vi ese aviso, no fui a buscar mis películas, asi que los negativos originales se perdieron”. Pensó esa parte de la trilogía era irrecuperable, pero el cineasta, curador y conservacionista de películas Mark Toscano la ayudó a restaurar una copia de 35mm que nunca había sido proyectada. Después, entrado este siglo, Anna Fox, hija de la directora, le propuso editar todo en DVD. “Fue un trabajo descomunal de unificar distintos formatos y rastrear la situación legal por los derechos de cada película, que si ella no me hubiera obligado a hacer, yo no hubiera encarado jamás”.

La fascinación de Spheeris con la cultura juvenil dio tres películas que siguen tan vigentes como cuando se estrenó la primera parte de la saga. “Siempre quise entender el comportamiento humano y estoy convencida de que en la juventud hay algo muy genuino al respecto”, apunta la directora. “Lo que no sabía en ese momento y me di cuenta después, es que cada generación cuando atraviesa sus veinte busca algo muy parecido, y creo que eso conservó la vigencia de estas películas”. El título de la saga, que pronto tendrá una cuarta entrega, podía leerse de varias maneras, pero era finalmente un gesto irónico que dialoga con cierta idea conservadora sobre la juventud: la idea de que algo que haga o deje de hacer puede arruinar a la civilización. Habrá que esperar para ver cuál es el cuarto protagonista de las icónicas escenas de desayunos de Spheeris.

La directora con uno de los protagonistas de la tercera parte de su saga

La trilogía The Decline of Western Civilization se puede ver gratis en la página de Shout! Studios en You Tube.

