“Tanto al productor como a los distribuidores no les gustaba mucho el título. Miroirs Nro. 3, un título en francés, con un número, les sonaba raro. Pero entonces recordé la famosa anécdota del periodista que le preguntó a Marilyn Monroe qué se ponía para dormir todas las noches y su respuesta, Chanel Nro. 5. Y entonces lo aceptaron”. Christian Petzold, uno de los más grandes cineastas alemanes del siglo XXI, admite que le costó convencer a propios y ajenos de bautizar con el nombre de una composición de Maurice Ravel su último largometraje, el cierre de una trilogía informal que también incluye sus recientes Undine (2020) y Cielo rojo (2023). Con aires de fábula realista y el tema del doble como tracción narrativa, Espejos n° 3 vuelve a confirmar, por si hacía falta, el enorme talento del realizador para construir relatos engañosamente transparentes, cuya complejidad radica precisamente en su aparente sencillez. Con una filmografía que roza la docena de largometrajes y otros tantos trabajos para la televisión germana, incluida su notable colaboración en el tríptico Dreileben, el director nacido en Hilden hace 65 años, uno de los máximos referentes de la así llamada Berliner Schule –la renovación generacional y estética ocurrida en el seno del cine alemán durante las últimas tres décadas, con epicentro en Berlín– Espejos n° 3 le permitió a Petzold participar por primera vez de un festival de cine que le era esquivo: el que se realiza todos los meses de mayo en la ciudad francesa de Cannes.

Colaborando por cuarta vez con Paula Beer, la última creación del director de Yella, En tránsito y Bárbara encuentra a la actriz en el rol de Laura, una joven cuyo paseo con su novio por una tranquila región rural en un auto descapotable deriva en accidente. El vuelco acaba de inmediato con la vida del muchacho, pero Laura sale ilesa, con apenas un insignificante rasguño en la espalda. Sin embargo, algo ocurre, como si su pasado hubiera desaparecido. Una mujer mayor llamada Betty (Barbara Auer), vecina de la zona, llama a la policía y acoge a la joven accidentada en su hogar. Es el comienzo de una serie de días y noches marcados por una extraña conexión entre ambas mujeres, a quienes se les suman el hijo y el esposo de la dueña de casa, que a pesar del vínculo viven bajo otro techo. Un piano polvoriento que se afina después de mucho tiempo sin ser usado, la sugestiva ausencia de otra persona que supo ocupar esas mismas habitaciones y la particular dinámica entre los cuatro personajes habilitan una serie de preguntas que podrían formar parte de una película de Alfred Hitchcock. ¿Acaso Laura ha comenzado a reemplazar a alguien o a algo? ¿Es posible que la figura maternal de Betty oculte secretos innombrables? ¿Qué significan la reticencia de los dos hombres ante la recién llegada y las miradas mucho más que curiosas de los vecinos, que observan la nueva dinámica de la hasta ese entonces silenciosa casa al costado del camino? Son los misterios de Espejos n° 3, enigmas alejados del thriller ramplón o el melodrama de ocasión que Christian Petzold entrelaza de manera magistral en su última película, que llegará a las salas de cine locales el jueves 9 de octubre.

MÚSICA Y REFLEJOS

“Me han invitado varias veces a la Argentina, pero es un viaje tan largo... incluso en avión. Mi amigo Harun Farocki solía decirme que tenía que comenzar a viajar a más festivales. Pero estoy seguro de que él murió demasiado joven por haber viajado tanto. No durmió bien durante muchos años como consecuencia de visitar todos esos lugares. El jet lag constante no fue bueno para su salud”. La entrevista exclusiva con Christian Petzold comienza con el recuerdo de otro gran cineasta alemán, fallecido en 2014, que visitó Argentina en varias ocasiones y su mentor durante los comienzos de su carrera como director. La charla deriva de inmediato hacia el origen del título de su nueva película. “Durante el rodaje de Cielo rojo, en las mañanas antes de ir al set, me ponía a escuchar composiciones de Maurice Ravel. Me gusta la estructura de su música, en particular la suite de cinco piezas para piano llamada ‘Espejos’. La número 3 está conformada por una única melodía que se repite, pero cada vez es diferente. Todos los días, antes de comenzar a filmar, solía hablarle al reparto de cosas diversas, como una forma de calentamiento. Podía ser algo referido a Hitchcock o a Howard Hawks, pero una mañana comencé hablando de Ravel y su ‘Espejos n°3’, cuya estructura me resulta similar a la de las películas de Michelangelo Antonioni. Algo que se repite pero con ligeras diferencias. Y esas diferencias son precisamente las que le dan forma a la historia”.

Petzold menciona que la composición tiene un subtítulo, “Una barca en el océano”, y que al escuchar la melodía uno puede imaginar un pequeño barco en medio de una tormenta, a punto de colapsar y naufragar. “Tal vez las películas cuenten siempre la misma historia, la de un grupo de personas en crisis, como los navegantes de una barca. Los sobrevivientes intentan construir una balsa para poder seguir viviendo. Recuerdo que les dije a los actores que mi siguiente película sería sobre una familia y una mujer joven, los sobrevivientes de un naufragio que intentan reconstruirse a sí mismos. Lo notable es que el reparto de esa película, que terminó siendo Espejos n°3, es casi el mismo que el de Cielo rojo. La música de Ravel fue realmente importante durante el proceso de escritura del guion”. El realizador admite que hay otro elemento interesante en el título, el concepto mismo del espejo. “La película favorita de Farocki cuando era muy joven, a los doce o trece años, era Orfeo, de Jean Cocteau, en la cual la entrada al mundo de los muertos se da a través de un espejo. Detrás de ese espejo están los muertos. Me gusta pensar que en mi película hay una mujer muerta y otra viva, y que ambas se miran mutuamente en un espejo. Es un poco como en Rebecca, de Hitchcock.”

Espejos n°3 presenta a Laura en soledad, la mirada perdida, al borde de un canal berlinés. Sin mediar palabras la actitud conjura en el espectador la posibilidad del suicidio. Pero Laura vuelve a casa. Su novio la increpa: hay un viaje programado y ella llega tarde. Un paseo con otra pareja. Los parlantes del auto dejan oír un tema de la cantante neerlandesa Matilde Santing y la charla deriva hacia el uso de un teclado vintage, uno de esos sintetizadores que a su vez hacían las veces de maquina de ritmo. A Laura no le interesa la conversación y su actitud es cada vez más cerrada. No desea estar allí, en esa ruta. Tal vez no quiera estar más con su pareja. La reticencia se transforma en rebelión y, de pronto, el pedido de volver a casa. Luego, el accidente, la presencia de Betty, el pedido de quedarse por un día o dos allí, en esa casita con cerca de madera blanca, al costado del camino de tierra donde se produjo el vuelco. Y la música, que está presente en todos lados, todo el tiempo. Laura toca el piano, su novio estaba ligado a la industria discográfica, Ravel suena como música incidental. Pero hay otra canción que Petzold incluye, casi en contraposición al formalismo del orquestador francés: el single “The Night” (1972), de Frankie Valli & The Four Seasons. El otro lado del espejo musical.

El cineasta recuerda que su inclusión en el film tuvo un origen poco usual. “Hace unos años fui jurado en el Festival de Sevilla, y una noche, durante la fiesta que dieron los productores de Diarios de Otsoga, la película del portugués Miguel Gomes, pusieron esa canción. Me gusta mucho Frankie Valli, desde que escuché “Can't Take My Eyes Off You” en El francotirador, una película perfecta. Pero además por su papel en The Sopranos, como uno de los mafiosos. Sin embargo, esa canción, “The Night”, no estaba en mi radar. The Sopranos no tiene música incidental, sólo un tema al final de cada capítulo. Eso me hace recordar otra cosa. Cuando era chico mis padres creían en Dios, aunque eso se acabó cuando yo tendría unos trece años. Pero hasta que dejaron de creer, íbamos a la iglesia todas las semanas. Las iglesias protestantes en Alemania no tienen imágenes, pero tienen música. Los católicos tienen imágenes, los protestantes música. Al terminar la ceremonia religiosa se abren las puertas y uno puede volver a la vida real, mientras suena la música más maravillosa de Johann Sebastian Bach. Volver a la realidad con música. Me parece algo similar a lo que ocurre cuando vamos al cine: se termina la película, corren los títulos de cierre, se abren las puertas y el espectador se levanta y sale a la calle con la música. Me gustaba tener esa canción al final porque es un tema que le abre la cabeza a los protagonistas en una escena previa. Es un momento de libertad para los personajes, que empiezan a reír, y un momento de libertad para la audiencia al salir del cine”.

El cuarteto central de personajes de Espejos n° 3

CADA PELÍCULA ES UN MUNDO

Richard y Max, padre e hijo, son invitados por primera vez, desde vaya uno a saber cuánto tiempo, a cenar a la casa de Betty. Los hombres viven a unos pocos kilómetros de distancia; los dos son mecánicos especializados en erradicar de los vehículos la posibilidad de que sus GPS sean monitoreados por las empresas automotrices (“Nada ilegal, sólo que a algunos clientes no les gusta que puedan conocer sus ubicaciones”, dirá Max en cierto momento, luego de que un cliente, acompañado de una mujer un poco más joven, deje el taller más que satisfecho). Ni Max ni Richard son conscientes de que el menú de esa noche incluirá como plato principal unas albóndigas de Königsberger, la única comida que Betty no sabe hacer pero cuya preparación Laura conoce a la perfección. Menos aún saben de la existencia de Laura. La ubicación de los cubiertos dispuestos para un cuarto comensal los exaspera, hasta que unos ruidos que llegan desde la cocina les advierte que, efectivamente, hay alguien más en casa. Han transcurrido treinta de los precisos 84 minutos totales del film y el cuarteto central de personajes termina por conocerse. Alguien ocupa un lugar que permanecía vacante, pero la cena transcurre en completo silencio. Betty sonríe, los hombres no pueden impedir un rostro perplejo y enojoso. ¿Qué demonios está pasando?

En el fondo, Espejos n°3 quizá sea una película de horrores góticos, aunque el marco rural sea luminoso y las estancias en habitaciones en penumbras, típicas en ese tipo de relatos, sea reemplazada aquí por paseos al aire libre en bicicleta. O tal vez se trate de un melodrama al cual se le eliminaron todas las cargas de emociones extremas para quedarse solamente con el esqueleto. Finalmente, la película también puede ser leída como un peculiar cuento de hadas, en el cual la “bruja” no es otra que la mujer solitaria y triste que recoge en su seno a una niña perdida, sin identidad o en busca de ella. De todas formas, Christian Petzold menciona otro género clásico al pensar en la historia de su última obra. “Las historias en películas como Bárbara, Ave Fénix o En tránsito pueden describirse como grandes, relatos históricos con un marco muy definido. Espejos es otra cosa. Debo decir que, desde que era joven, siempre amé los westerns. Hace poco tiempo un amigo, el realizador Alexander Horwath, dirigió un documental estupendo llamado Henry Fonda for President, que vi hace aproximadamente seis meses, y por culpa de ese documental volví a ver un montón de películas de John Ford. En los westerns siempre hay un saloon, una barbería, una oficina del sheriff, una calle principal y tres caballos. Y no mucho más. Pero esas pocas cosas están repletas de complejidad, y es difícil hacer un film pequeño pero con esas complejidades. La complejidad no está en los diálogos sino en la puesta en escena, la fotografía, el sonido. Siempre fue mi sueño hacer algo así, como una novela de Chejov o un western. No contar algo sobre todo el mundo sino sobre un pequeño mundo que refleje la totalidad. En Cielo rojo se producía algo similar: el mar, la playa, una casa, una mesa. Me gusta esa manera de contar historias, aunque mi próxima película es un poco más grande: está basada en la película de 1932, con guion de Bertolt Brecht, Kuhle Wampe. Una película política. Pero en Espejos quise hacer algo pequeño: una casa, una cerca, dos bicicletas, un piano”.

Petzold suele contar en sus películas con actores y, sobre todo, actrices con los cuales vuelve a colaborar proyecto tras proyecto. Nina Hoss, por ejemplo, la protagonista de Bárbara, Yella, Jerichow y Avé Fénix. O la misma Barbara Auer, que en Espejos n°3 vuelve a encarnar a una madre –aunque de otra franja etaria– a veinticinco años de la ópera prima del director, The State I Am In, donde interpretaba a una mujer buscada por la policía y en choque constante con su hija adolescente. “No diría que somos amigos de verdad, no”, admite Petzold. “A pesar de todo el tiempo que pasamos juntos en rodaje. Tengo la sensación de que los actores necesitan cierta distancia y no les gusta la idea de armar una ‘familia’ durante la filmación o posteriormente. Formar una suerte de familia en ese sentido... creo que quita la posibilidad de desarrollarse artísticamente. Me gustan mucho estos actores y, bueno, tal vez seamos amigos. Pero se trata de una amistad basada en el trabajo y no porque nos vayamos de vacaciones juntos. Con Paula Beer nos vemos seguido, a veces cenamos juntos, pero no hablamos de trabajo. A Paula le interesa Hitchcock y a veces viene a revolver mi colección de DVDs para buscar una película. A Nina y a Barbara siempre les interesó Douglas Sirk. Así que a veces miramos películas juntos. Recuerdo ver Imitación de la vida junto a Barbara y Matthias Brandt, quien hace de padre en Espejos, y los tres terminamos llorando. Pero después cada uno se fue a su casa. Somos un poco como camaradas, esa es una palabra que nos define mejor. Además son inteligentes. Barbara, Paula, Nina son muy inteligentes. Y cuando leen un guion siempre tienen preguntas. Pero no las típicas preguntas de los actores respecto de sus personajes, sino preguntas sobre el mundo de las historias de cada guion. Sus preguntas son fantásticas, así que puedo confiar en mis actores no sólo por el talento profesional, sino por su intelecto. A veces los actores pueden ser un dolor de huevos, pero estas tres actrices son sensacionales”.

Petzold durante el rodaje, acompañado por equipo y actores

AGUA, FUEGO, VIENTO

Paula Beer en Undine interpretaba a una extraña mujer que podía (o no) ser una personificación terrenal de la ondina, el espíritu femenino del agua, la ninfa acuática de la mitología germánica. Cielo rojo era una película de otra naturaleza, el retrato de un grupo de jóvenes con un aire al cine de Eric Rohmer, aunque los fuegos que amenazaban con quemar una zona agreste cercana al lugar de veraneo le daban forma a un elemento peligroso que amenazaba a la pareja de amantes. El agua y el fuego como elementos constitutivos del amor y el deseo, que en Espejos n°3 son reemplazados por el amor materno y la posibilidad de su retribución filial. Petzold afirma que su nueva película cierra una trilogía, pero que eso solamente lo supo durante el rodaje, no antes. “Eso de las trilogías también tiene su origen en Farocki”, afirma el cineasta antes de acotar, entre risas, que “es que él también es protestante. Hicimos nuestras primeras películas juntos y recuerdo vívidamente algo que solía decir: nosotros, los protestantes, cuando tenemos suerte en nuestras carreras y todo el mundo parece querernos, nos ponemos perezosos y vagos. Sólo queremos ir a festivales en lugar de trabajar. Pero hay que trabajar, decía, y pensar que una película es siempre el comienzo de un trabajo y no el final. Así que hay que pensar siempre que un film es el comienzo de una trilogía. De esa manera, todavía hay que hacer dos películas más, en lugar de ir a festivales y beber champagne”.

Respecto del “elemento” constitutivo de Espejos, siguiendo al fuego y el agua de las anteriores, Petzold recuerda que recién durante el doceavo día de rodaje cayó en la cuenta de que se trataba del viento. “Estábamos filmando y el productor me preguntó cómo estaba saliendo el registro del sonido directo con el fuerte viento que nos golpeaba. Habíamos tenido tormentas desde hacía dos o tres días y el viento era constante. Entonces pensé en el lugar que ocupa el viento en los westerns clásicos. El viento en el desierto, haciendo volar esas bolas de paja. Por un lado es una señal o anticipo de la muerte, pero por el otro es algo que refresca. Uno abre la ventana, deja entrar el viento y todo cambia. Así que el tercer elemento de la trilogía es ese”.

Los pormenores del relato no deben ser detallados aquí, pero Petzold declaró en varias ocasiones que el final original del film era completamente distinto al que puede apreciarse en la versión estrenada. “La verdad es que fue la primera vez en mi carrera que me equivoqué”, dice, sonriendo con ironía. “Antes de comenzar el rodaje, tanto Paula como Enno Trebs se me acercaron para decirme que tenían problemas con la última página del guion. Me resistí a ello porque creía que ese cierre era el adecuado. Y así se filmó. En el fondo tenía mis dudas, debo admitir, aunque no quería demostrarlo. Meses después, en la mesa de edición, la montajista me dijo exactamente lo mismo”.

El final original, confiesa el director, con ese porche y la cerca blanca, la familia comiendo y el regreso inesperado, para él era estupendo. Al escribir el guión, recuerda, su intencion fue ‘armonizar’ el universo de la película como respuesta a todas las cosas que estaban pasando en el mundo (“La guerra en Ucrania, la masacre de Hamas, el genocidio en Gaza, Milei en Argentina, Trump, toda esa mierda”, enumera) y tener al final una familiar nuclear sentada en el porche, respirando calma y libertad. “Pero tanto Paula como Enno y también la montajista tenían razón. No era bueno armonizar el mundo de la película y que el personaje de Laura fuera finalmente, y solamente, eso: una hija. El verdadero final feliz no era ese, sino que cada personaje pueda seguir adelante más allá del dolor. Así que después de esa crisis volvimos a filmar la última escena, y debo admitir que fue una decisión fantástica”.

Espejos n° 3 se estrena en salas el jueves 8 de octubre.