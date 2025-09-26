La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la factura clase M y la reemplazó por la clase A con la leyenda “Operación sujeta a retención”. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5762/2025, entrará en vigencia el 1 de diciembre. El organismo explicó que el objetivo es simplificar y modernizar los procedimientos vinculados a la emisión de comprobantes.

El cambio está en línea con la idea del presidente Javier Milei de reconocer la presunción de inocencia de los contribuyentes. Sin embargo, el sistema de facturas M fue originalmente creado como herramienta de control para combatir a las denominadas usinas de facturas apócrifas, utilizadas por empresas que solo buscaban obtener una CUIT para luego emitir comprobantes y acceder de manera indebida a créditos fiscales de IVA, en una maniobra de defraudación al Estado.

Los contribuyentes que actualmente posean habilitación para emitir facturas M serán migrados de forma automática al nuevo esquema sin necesidad de realizar trámites adicionales. La codificación y la numeración correlativa se mantendrán en los mismos términos, salvo que se habilite un nuevo punto de venta.

La resolución también contempla una alternativa para quienes soliciten la habilitación de comprobantes clase A y no puedan acreditar solvencia patrimonial. En esos casos, podrán optar por la emisión de facturas clase A con la leyenda “Pago en CBU informada”. Estos comprobantes no estarán sujetos a las retenciones establecidas para la modalidad general.

Junto con el reemplazo de la factura M, ARCA modificó los procedimientos de control automático sobre el comportamiento fiscal. Se aplicará una simulación preventiva antes de cada evaluación cuatrimestral, que permitirá a los contribuyentes detectar y subsanar irregularidades antes de la revisión definitiva.



