En agosto el turismo argentino al exterior creció 55,4 por ciento interanual y el receptivo (de extranjeros en el país) cayó 5 por ciento, según el Indec. El saldo fue negativo en casi 700 mil visitantes, lo que refleja un marcado deterioro de la balanza turística y confirma una tendencia que se profundiza a lo largo del año, con más divisas saliendo del país por los viajes de argentinos al exteri
Los argentinos que van al exterior duplican a los extranjeros que vienen
El turismo, otro agujero negro
Las cifras oficiales de agosto muestran un gasto total de residentes en el exterior de u$s 619 millones, contra u$s 247 millones del turismo receptivo
