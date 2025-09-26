En la sede del Partido Justicialista de Maipú, Nicolás Trotta, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, mantuvo un encuentro con vecinos y militantes. Estuvo acompañado por Tomás Bozzano, consejero de Juventud del PJ Buenos Aires, y Sofía Casamayor, concejal electa y referente local, quien encabezó la lista en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado.

En las elecciones del pasado 7 de septiembre, el peronismo logró una victoria histórica en esa localidad de la Quinta sección electoral, superando al oficialismo municipal y al nacional por más de 12 puntos. La lista encabezada por Casamayor fue la fuerza política que más concejales metió en el legislativo local, con tres bancas que le sirven para empardar al oficialismo radical en el recinto legislativo local. Somos, la boleta que jugó con el aparato de la UCR local obtuvo 2 escaños y La Libertad Avanza sólo logró un lugar que se suma a la que había conseguido en 2023.

Con ese envión, Trotta aprovechó el encuentro para conversar con la militancia local sobre las problemáticas del distrito, las propuestas legislativas de Fuerza Patria y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana de cara a la contienda que estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel, una novedad para la provincia de Buenos Aires y para la mayoría de los distritos del país.

"Es un trabajo difícil porque hay gente que ni siquiera sabe que se va a encontrar con un nuevo sistema al llegar al centro de votación", explican desde Fuerza Patria ante la consulta de este medio. La ausencia de campañas nacionales al respecto, convierten al trabajo en el territorio en una tarea fundamental para garantizar la participación el 26 de octubre.

Trotta conversó con los maipuenses sobre una agenda que viene replicándose en los recorridos que organiza con Primero la Patria, la agrupación que integra dentro del Partido Justicialista. El recorte que lleva adelante el gobierno nacional que comanda Javier Milei, los problemas relacionados con la salud y educación, y las políticas que repercuten en la baja de poder adquisitivo y la exclusión se superponen en charlas en las que se analiza también cuál es la mejor manera de leer y proyectar la victoria provincial de 7 de septiembre.

“El pueblo bonaerense le puso un freno a la crueldad que representa el proyecto de Milei pero también envió un mensaje a la provincia, porque lo paró votando a una fuerza política que debe volver a organizarse para volver a gobernar. Eso es lo que estamos haciendo”, dijo Bozzano al ser consultado por Buenos Aires/12.

“Tenemos que dar las discusiones que sean necesarias pero hay que interpretar las demandas de un mundo hiperconectado con una tecnología que avanza cada vez más rápido. Tenemos la ventaja de tener los lineamientos claros en nuestra doctrina: independencia económica, soberanía política y justicia social”, agregó el referente justicialista que aceptó también que el desafío es explicarle a los bonaerenses sobre la necesidad de llegar al Congreso para sumar voluntades que puedan ponerle un freno a las políticas liberales y, desde allí, construir una alternativa para 2027.