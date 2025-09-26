La banda de rock californiano Avenged Sevenfold, que vuelve a presentarse en el país a diez años de su última visita para presentar aquí su último álbum de estudio Life is But a Dream... en el Movistar Arena, debió reprogramar su fecha. Por motivos de salud, el show que estaba previsto para ayer fue diferido al próximo martes 30. Los tickets adquiridos para el show sold out son válidos para la nueva fecha; quienes no puedan concurrir podrán solicitar la devolución.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.