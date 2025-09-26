Mientras la incertidumbre económica persiste y las pymes resultan más golpeadas por la recesión, el gobernador Gustavo Sáenz anunció este jueves la creación del Fondo de Garantías Salta (FOGASAL). Lo hizo durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes, celebrado en Bariloche, y fue presentado como un “paso histórico” para la provincia.

Agradeciendo el acompañamiento de las autoridades y el equipo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de todos los presentes durante su disertación en el Foro, el salteño dijo que el FOGASAL será "una oportunidad más" para los emprendedores salteños, las medianas y pequeñas empresas, y también para las grandes empresas "porque todas están en una situación económica compleja”.

Sáenz adelantó que el inminente envío del proyecto Legislatura provincial y subrayó la asistencia técnica y financiera del CFI, encabezado por Ignacio Lamothe. “Vamos a enviar el proyecto de ley en la próxima semana para que sea aprobado en la provincia de Salta para poder acompañar y ayudar a todos los emprendedores y a las pymes que necesitan de este empujoncito del Estado para tener ese crecimiento sostenido y el acompañamiento necesario”, afirmó.

En el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes





El gobernador también aprovechó su intervención en el panel “El rol de las garantías en el desarrollo de las economías regionales” para reiterar su crítica histórica al centralismo porteño. "Los que vivimos en el norte profundo y olvidado de la patria no hemos tenido una mirada federal, siempre ha sido una mirada muy centralista de los distintos gobiernos", sostuvo.

Lamentó que las distintas autoridades nacionales "entendieron que la Argentina empezaba y terminaba en la General Paz y el Gran Buenos Aires”. En ese sentido, llamó a “dejar de lado las ideologías, las peleas, las discusiones sin ningún tipo de interés para la gente” y convocó a trabajar por “una Argentina grande, federal y con las mismas oportunidades para todos”.

El espíritu del fondo

Según se informó oficialmente, el FOGASAL tendrá como objetivo central facilitar el acceso al crédito a empresas y sectores productivos, especialmente a pequeñas y medianas empresas, que suelen quedar fuera del sistema financiero. Además, buscará apoyar sectores estratégicos, promover la inclusión financiera, incentivar la producción, la innovación y la generación de empleo.

La creación de fondos de garantía provinciales es una herramienta ya utilizada en otras jurisdicciones para respaldar a quienes no cuentan con las garantías suficientes para acceder a créditos tradicionales. Para Sáenz, es un mecanismo clave para que los emprendedores locales “tengan el empujoncito del Estado”.

El mandatario no dejó pasar la oportunidad de remarcar el potencial productivo salteño, al sostener que la provincia de Salta tiene "todo lo que el mundo necesita y todo lo que el mundo demanda", como alimentos, minerales críticos, energías renovables, economía del conocimiento y turismo. "El crecimiento viene de la mano de ustedes, de aquellos que trabajan, de aquellos que generan trabajo genuino, y también va acompañado de políticas públicas nacionales y provinciales”, aseguró.

546 empresas menos en la provincia

El anuncio de la creación del FOGASAL llega en un contexto de profundo retroceso empresarial en Salta, tal como reveló un reciente informe de la agencia Ciudadana Comunicación.

De acuerdo a los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron 546 empresas en la provincia, lo que equivale a un empleador menos por día desde que Javier Milei asumió la presidencia. La caída llevó de 9.169 a 8.623 el número de empleadores registrados, una reducción del 6% en apenas 18 meses.

Los sectores más afectados fueron la agricultura, que perdió 249 empleadores (16% menos); el comercio, con 198 cierres (7%), y el turismo, que vio desaparecer 45 empresas de alojamiento y gastronomía.

La crisis empresarial tuvo su correlato en el empleo: 12.714 puestos de trabajo formales se destruyeron en el mismo período. La agricultura volvió a encabezar la lista con la pérdida de 5.391 empleos, seguida por la construcción (-4.426), el turismo (-719), el transporte y almacenamiento (-831) y el comercio (-367).

Las causas se explican por la crisis agrícola, la paralización de la obra pública tras el ajuste fiscal del Gobierno nacional, la caída del consumo interno producto de la licuación de ingresos y el atraso cambiario, que golpeó al turismo.

Entre el anuncio y la realidad

Con el FOGASAL, el gobierno provincial busca ofrecer un respiro a las pymes y emprendedores en un momento de contracción económica. Sin embargo, la magnitud de la crisis plantea un interrogante sobre el alcance de esta herramienta.

Mientras el gobernador plantea un horizonte de unidad y crecimiento basado en el crédito y la inclusión financiera, la realidad muestran un panorama sombrío entre cierres y despidos que excede la capacidad de las provincias. Es por eso que el nuevo fondo se inscribe como un intento de amortiguar los efectos de una política nacional que, hasta el momento, ha dejado a las pymes salteñas contra las cuerdas.