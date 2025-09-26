El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a unirse detrás de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, tras las críticas de la oposición por este anuncio.

"Estoy muy orgulloso y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso, así que espero que nos unamos detrás de esta candidatura", señaló Boric en un encuentro con la prensa en Nueva York.

La postulación a la Secretaría General de la ONU requiere del apoyo diplomático y de recursos del Gobierno, pero las elecciones presidenciales de noviembre dejarán ese asunto en manos del sucesor de Boric. Parte de la ultraderecha y la derecha chilena criticaron que Boric “se extralimitó” al comprometer la candidatura de la exmandataria por ser –dijeron– una “definición del próximo Gobierno”.

"Los plazos respecto a las candidaturas del secretario general no los invento yo, eso es ignorancia o mala fe, ya están corriendo y hay todo un sistema que funciona independiente de la voluntad de los presidentes", respondió el mandatario chileno acerca de los reproches recibidos desde su país.

La candidata oficialista Jeannette Jara, de la izquierda y centro-izquierda, tendió su mano sin reparos a Bachelet; pero ni la derecha tradicional, de Evelyn Matthei, ni la ultraderecha, de José Antonio Kast, se han pronunciado sobre el tema.

Boric, quien se mostró "orgulloso" del anuncio, explicó a los medios que conversó con la presidenta Bachelet y ambos están "muy conformes" con la recepción que ha tenido la postulación de la exmandataria tanto en la comunidad internacional como "en la mayor parte de Chile", que "ve esto -dijo- con la generosidad que corresponde".

La postulación de Bachelet

Gabriel Boric propuso la candidatura de Bachelet en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Boric elogió su trayectoria, afirmó que ha llegado el momento de que una mujer lidere la ONU y aseguró que todo Chile respalda su candidatura.

"La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no solo es símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado si quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo", agregó.



Y continuó: "Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michel Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, quien además nos está acompañando en esta sesión. Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es la mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización".



"Ha sido jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer. Fue también ministra de Salud y de Defensa. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado su trayectoria vital. Combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer en tiempos de fragmentación y desconfianza", aseveró.



"Presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero. Estimados y estimadas son 80 años", concluyó.

El paso de Boric por Nueva York

Boric finaliza este jueves su viaje a Nueva York, donde aterrizó el lunes para participar en la 80ª Asamblea General de la ONU, durante la cual, además de anunciar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General, pidió que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad".

Otro de los puntos fuertes de su agenda ha sido la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, que Boric mismo lideró.

Por invitación del propio Boric y de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi, participaron líderes y representantes de distintos países, como México, Senegal, Guatemala, Honduras o Noruega, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, y el secretario general adjunto de la ONU, Guy Ryder.

"Acordaron unirse para enfrentar el fenómeno global del auge del extremismo en todas sus formas y se comprometieron a abordar la proliferación de la desinformación y la manipulación mediática", señala el comunicado de prensa sobre las conclusiones del encuentro.

Durante la jornada de este jueves, y antes de emprender su regreso a Chile, Boric sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien abordó, según escribió en sus redes, "los desafíos del escenario internacional"; y otro encuentro con la exprimera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, con la que trató asuntos de la agenda ambiental "en especial sobre protección y preservación de la biodiversidad marina".

Esta fue la cuarta y última Asamblea General de la ONU en la que Boric participó como presidente, pues su mandato finaliza en marzo y será sustituido por el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.